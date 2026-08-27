Ile zapłacimy za węgiel i pellet? Oto prognoza

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W sezonie grzewczym 2026/27 cena pelletu najwyższej jakości może wzrosnąć nawet o kilka procent względem ubiegłego roku - wynika z prognozy Polskiej Izby Gospodarczej Sprzedawców Węgla. Dodano, że droższy będzie także węgiel, choć jest to jeden z bardziej przewidywalnych cenowo rodzajów opału, z jakich korzystamy w okresie grzewczym.

Polska Izba Gospodarcza Sprzedawców Węgla w najnowszej prognozie zwraca uwagę na to, że najtańszym źródłem ciepłą pozostaje kocioł węglowy o sprawności 83 procent - w skali roku jego koszt oscyluje wokół kwoty 3100 złotych. „Taniej wypada tylko wariant pompy ciepła połączony z dodatkową instalacją PV o mocy 4 kWp” - podano.

Różny koszt węgla. Co o tym decyduje?

Zarówno sierpień jak i lipiec były miesiącami spokoju na rynku węgla opałowego. Koszt węgla oferowany przez Polską Grupę Górniczą dla gospodarstw domowych jest różny w zależności od rodzaju i kopalni.

Jak pisze strefabiznesu.pl, obecnie najtańszy jest węgiel typu orzech pochodzący z kopalni Ziemowit. To koszt 1135 zł za tonę. Z kolei w innych tego typu zakładach trzeba się liczyć z wydatkiem od 1200 do 1279 zł za orzech.

Portal informuje także, że za węgiel kostka zapłacimy od 1250 do 1400 zł za tonę. Jeszcze droższe są paliwa pakowane w worki oraz tzw. big-bagi. Od 1500 do 1560 zł - tyle kosztuje tona groszki w wersji „błękitnej”. Sprzedawane są w workach i na paletach. Jak podkreśla strefabiznesu.pl, taki rodzaj węgla posiada komponenty, które ograniczają emisję zanieczyszczeń nawet o 30 procent względem pozostałych rodzajów węgla.

Są też bardziej przystępne oferty na rynku

Dostępna na rynku są też inne, tańsze oferty, kupna węgla. Południowy Koncern Węglowy w sprzedaży internetowej oferuje węgiel groszek Jaret plus w cenie 1070 zł brutto za jedną paletę - bez akcyzy. Na palecie mieści się 800 kg. Z kolei za tonę takiego węgla trzeba tam zapłacić 1337, 50 zł. Sklep nie oferuje dostawy do domu. W ofercie jest też węgiel groszek Sobieski premium, który kosztuje od 1200 zł brutto, zaś za tonę trzeba dopłacić 300 złotych.

„Ceny węgla w składach prywatnych, w zależności od kaloryczności, wahają się od ok. 1050 do 2000 zł w przypadku groszku (dane sierpniowe z porównywarki cen cieplo.gov.pl). Cena groszku konfekcjonowanego - w workach (o granulacji 5-30 mm) to od 1520 do 2300 za tonę. Orzech konfekcjonowany kosztuje od ok. 1440 do 1799 zł za tonę” - pisze strefabiznesu.pl.

Ile za pellet? Ceny mogą być wyższe niż przed rokiem

Jeszcze bardziej dynamiczna jest sytuacja na rynku pelletu, który w ostatnich latach zyskał na popularności. Jak podaje serwis cenapelletu.pl, w sierpniu za pellet klasy A1 trzeba było zapłacić co najmniej 1600 złotych. Ci, którzy narzekali na ceny pelletu w poprzednim roku nie będą tym zachwyceni, ale prognoza rynkowa wskazuje na to, że w sezonie grzewczym 2026/27 koszt pelletu najwyższej jakości wzrośnie nawet o kilka procent względem poprzedniego roku.

Jak informuje Izba Gospodarcza Urządzeń OZE „rynek biomasy w Polsce rozwija się szybko, a krajowi producenci zwiększają zdolności wytwórcze”.