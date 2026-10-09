Ile naprawdę zarabia listonosz w 2026 roku? Sprawdziliśmy stawki w Poczcie Polskiej

RMF24

Dziś, 9 października świętujemy Światowy Dzień Poczty. Z tej okazji przyjrzeliśmy się Poczcie Polskiej, która od stycznia 2026 roku przeszła największą transformację w swojej historii. Zmiany dotyczą nie tylko sposobu doręczania korespondencji, ale przede wszystkim wynagrodzeń pracowników. Sprawdziliśmy, ile zarabiają dziś listonosze, pracownicy okienkowi i specjaliści w tej państwowej spółce.

W 2026 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4 806 zł brutto. Wiele stanowisk operacyjnych w Poczcie Polskiej startuje właśnie od tego progu. Jednak to, ile faktycznie trafia na konto pracownika, zależy od wielu czynników: rodzaju stanowiska, stażu pracy, lokalizacji placówki, a nawet tego, czy doręczyciel korzysta z własnego samochodu.

Listonosz pieszy czy samochodowy? Różnice w zarobkach

Poczta Polska rozróżnia listonoszy pieszych i zmotoryzowanych. Listonosz samochodowy może liczyć na dodatek eksploatacyjny za korzystanie z własnego pojazdu, jednak musi samodzielnie pokryć koszty paliwa, ubezpieczenia i amortyzacji auta.

Opłacalność takiego rozwiązania zależy od wielkości rejonu, liczby przesyłek oraz cen paliwa w danym regionie. W miastach z gęstą zabudową listonosz pieszy często zarabia porównywalnie, bo brak kosztów eksploatacji rekompensuje niższy dodatek.

Nowe stanowiska i cyfrowa rewolucja

Od 1 stycznia 2026 roku e-Doręczenia stały się podstawowym kanałem korespondencji urzędowej. Poczta Polska jako operator tego systemu, stworzyła nowe stanowiska w centrach hybrydowych i obsłudze cyfrowej. To oznacza mniejsze zapotrzebowanie na tradycyjnych doręczycieli listów, ale też nowe możliwości zatrudnienia dla osób z kompetencjami cyfrowymi.

Nowy regulamin wynagradzania – co się zmieniło?

Wraz z cyfrową rewolucją, Poczta Polska wdrożyła nowy Regulamin Wynagradzania. Wynagrodzenie zasadnicze ma teraz większe znaczenie niż wcześniej, gdy pensje były często dopełniane premiami do poziomu minimalnej krajowej.

Obecnie system wynagradzania jest wieloskładnikowy – na ostateczną kwotę wpływają: premia miesięczna, dodatek stażowy, trzynastka, premie okolicznościowe oraz dodatki za zmianowość lub korzystanie z własnego pojazdu.

Pakiet socjalny i stabilność zatrudnienia

Poczta Polska oferuje wyłącznie umowę o pracę z pełnym pakietem socjalnym: trzynastą pensją, dodatkiem stażowym, dofinansowaniem wypoczynku, pożyczkami pracowniczymi, paczkami świątecznymi oraz preferencyjnymi warunkami ubezpieczenia i opieki medycznej. W porównaniu do firm kurierskich, które często oferują wyższe stawki brutto w modelu B2B, Poczta stawia na stabilność i przewidywalność zatrudnienia.

Poczta Polska to dobry wybór dla osób ceniących stabilność, przewidywalność i długoterminowe dodatki stażowe. Dla tych, którzy chcą szybko maksymalizować zarobki, bardziej atrakcyjne mogą być firmy kurierskie, choć kosztem braku benefitów i bezpieczeństwa socjalnego.