RMF24

Ilu nas tak naprawdę mieszka w Polsce? Najnowszy, eksperymentalny raport GUS rzuca zupełnie nowe światło na strukturę kraju, uwzględniając nie tylko zameldowanych, ale wszystkich wykazujących aktywność w systemach państwowych. Wyniki zaskakują: od rekordowego udziału obcokrajowców w dużych miastach, po gminy, w których niemal co drugi mieszkaniec ma ponad 60 lat.

Dane zaprezentowane przez GUS mają charakter eksperymentalny i różnią się od oficjalnych statystyk. Zamiast tradycyjnych metod opartych na liczbie urodzeń, zgonów i migracjach, tym razem przyjęto kryterium aktywności w rejestrach administracyjnych. Liczba 38,8 miliona osób obejmuje zarówno obywateli Polski, jak i cudzoziemców posiadających numer PESEL, którzy wykazali tzw. „ślad życia” w systemach państwowych do końca 2025 roku.

Wzrost liczby mieszkańców Polski o 40 tysięcy to wynik netto wszystkich procesów demograficznych oraz migracyjnych. Szczególnie widoczny jest dynamiczny napływ obcokrajowców.

Cudzoziemcy w Polsce – historyczny wzrost

W 2025 roku w Polsce przebywało około 2,3 miliona osób posiadających wyłącznie obce obywatelstwo. To wzrost aż o 215 tysięcy w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział cudzoziemców w całkowitej populacji osiągnął blisko 6 procent – najwyższy poziom w historii.

Największą grupę stanowili obywatele Ukrainy, którzy stanowili aż 73 procent wszystkich cudzoziemców. Najwięcej osób z zagranicznym obywatelstwem mieszkało w województwach dolnośląskim (9,8 proc. populacji regionu) oraz mazowieckim (9,3 proc.). Najmniej – w podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie obcokrajowcy stanowili zaledwie 2 procent mieszkańców.

Duże miasta przyciągają najwięcej przybyszów

Zdecydowana większość cudzoziemców osiedla się w największych polskich aglomeracjach oraz ich otoczeniu. W samych miastach wojewódzkich mieszka ponad 8 milionów osób, z czego blisko milion to osoby z zagranicy. Warszawa pozostaje niekwestionowanym liderem – mieszka tu ponad 2 miliony osób, z czego 14,5 procent to cudzoziemcy. Wysokie odsetki odnotowano także we Wrocławiu (19,5 proc.), Poznaniu (12,5 proc.) i Krakowie (11,3 proc.).

Źródło GUS / materiały udostępnione

W większości regionów dominującą grupą wśród cudzoziemców byli obywatele Ukrainy, szczególnie licznie reprezentowani w województwie mazowieckim (346 tysięcy osób) i dolnośląskim (237 tysięcy). Wyjątkiem pozostaje województwo podlaskie, gdzie liczba przybyszów z innych krajów przewyższyła liczbę obywateli Ukrainy.

Starzejące się społeczeństwo i wyzwania demograficzne

Najnowsze dane GUS wyraźnie pokazują, że polskie społeczeństwo starzeje się w szybkim tempie. Najwyższy udział osób w wieku 60 lat i więcej odnotowano w gminach województwa świętokrzyskiego, we wschodniej i południowej części województwa podlaskiego, w południowej części województwa lubelskiego, dolnośląskiego, opolskiego oraz północnej śląskiego. W trzech gminach powiatu hajnowskiego osoby starsze stanowiły ponad 40 procent mieszkańców.

Z kolei największy odsetek dzieci do 14. roku życia występuje w gminach województw pomorskiego, małopolskiego i wielkopolskiego oraz w podmiejskich strefach większych miast. Przykładem jest gmina Sierakowice, gdzie niemal co czwarty mieszkaniec nie przekroczył 14 lat. Jednak w skali kraju w większości gmin dzieci wciąż jest mniej niż osób w wieku 60 lat i więcej. Tylko w 73 gminach, stanowiących ok. 3 proc. wszystkich, dzieci jest więcej niż seniorów.

Zróżnicowanie demograficzne w gminach

Demograficzna mapa Polski jest bardzo zróżnicowana. W gminie Dubicze Cerkiewne w województwie podlaskim – najmniejszej pod względem liczby mieszkańców w kraju – dzieci do 14 lat stanowią ponad czterokrotnie mniejszą grupę niż osoby powyżej 60. roku życia. W skali całego kraju tylko w 47 gminach (niecałe 2 proc.) udział dzieci i seniorów jest zbliżony.