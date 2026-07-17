Historyczny zwrot. Polacy zmienili zdanie ws. uchodźców z Ukrainy

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Po raz pierwszy w historii badań CBOS przeciwnicy przyjmowania uchodźców z Ukrainy przeważają nad zwolennikami – wynika z najnowszego sondażu. Jednocześnie większość badanych uważa, że pomoc dla Ukraińców jest zbyt duża, choć nie popiera wszystkich ograniczeń. Pogorszenie nastawienia do Ukraińców w Polsce wpisuje się w długofalowy trend obserwowany od połowy 2023 r. – zauważają autorzy badania.

Uczestniczka antyrosyjskiej manifestacji w Krakowie, która odbyła się po inwazji w 2022 r. Moskwy na Ukrainę

Uczestniczka antyrosyjskiej manifestacji w Krakowie, która odbyła się po inwazji w 2022 r. Moskwy na Ukrainę / Shutterstock

Z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że obecnie 52 proc. respondentów uważa, iż Polska nie powinna przyjmować uchodźców z terenów objętych wojną w Ukrainie, natomiast 42 proc. jest przeciwnego zdania. To pierwszy taki wynik od rozpoczęcia pomiarów, prowadzonych od czasu rosyjskiej aneksji Krymu w 2014 r. Tuż po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r. przyjmowanie uchodźców popierało 94 proc. badanych.

Autorzy opracowania wskazują, że pogorszenie nastawienia wpisuje się w długofalowy trend obserwowany od połowy 2023 r. W porównaniu z grudniem ubiegłego roku odsetek przeciwników przyjmowania uchodźców wzrósł o 6 pkt proc., a zwolenników spadł o tyle samo.

Pomoc dla Ukraińców w Polsce – co wynika z sondażu CBOS?

Według sondażu 54 proc. ankietowanych uważa, że pomoc udzielana uchodźcom z Ukrainy jest zbyt duża. Przeciwnego zdania jest 40 proc. respondentów, którzy oceniają ją jako odpowiednią, a 3 proc. uznaje ją za zbyt małą. Autorzy zwracają uwagę, że od września ubiegłego roku wzrósł odsetek osób przekonanych o nadmiernej skali pomocy, natomiast spadł udział tych, którzy uznają ją za właściwą.

CBOS sprawdził również stosunek Polaków do zmian w przepisach dotyczących pomocy dla obywateli Ukrainy, które weszły w życie w marcu i lipcu tego roku. Badani w zdecydowanej większości – 87 proc. – poparli ograniczenie prawa do pełnego zakresu świadczeń medycznych wyłącznie do osób odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne w Polsce. Przeciw temu rozwiązaniu opowiedziało się 8 proc. respondentów.

Znacznie bardziej krytycznie oceniono natomiast odebranie prawa do bezpłatnego pobytu w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania matkom z dziećmi powyżej pierwszego roku życia. Przeciwko temu rozwiązaniu opowiedziało się 58 proc. badanych, a poparło je 29 proc.

Co więcej, nawet wśród osób uważających, że pomoc dla uchodźców jest zbyt duża, przeciwnicy tej zmiany stanowili większą grupę niż jej zwolennicy – odpowiednio 46 proc. wobec 40 proc.

Sympatie polityczne mają znaczenie

Sprzeciw wobec odebrania prawa do bezpłatnego pobytu matkom z dziećmi przeważa w elektoratach Koalicji Obywatelskiej (75 proc.), Razem (86 proc.), Nowej Lewicy (69 proc.), Prawa i Sprawiedliwości (55 proc.) oraz Konfederacji Wolność i Niepodległość (53 proc.). Jedynie wśród zwolenników Konfederacji Korony Polskiej więcej było osób popierających to ograniczenie (47 proc.) niż jego przeciwników (42 proc.).

Z kolei przyjmowanie uchodźców najczęściej popierają wyborcy Nowej Lewicy, Razem i Koalicji Obywatelskiej, natomiast sprzeciw dominuje w elektoratach Prawa i Sprawiedliwości oraz obu ugrupowań Konfederacji.