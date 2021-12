"W Małopolsce istnieje prawie 9 tysięcy stanowisk archeologicznych, historia jest tuż za rogiem, warto ją poznać i dowiedzieć się nieco więcej o rejonach, w których żyjemy" - mówią twórcy Atlasu Archeologicznego Małopolski. W internetowym wydaniu, które dostępne będzie od 1 stycznia na stronie internetowej atlasu. Zlokalizować będzie można ponad 400 stanowisk archeologicznych - wybrano te najciekawsze. Najstarsze ze stanowisk mają 200 tysięcy lat. Wszystkie opisy dostępne będą także w języku angielskim.

Kopiec Kościuszki, przy którym znajdywało się jedno z najsłynniejszych na świecie obozowisk łowców mamutów / Łukasz Gągulski / PAP

Są tam przykładowe lekcje - mówi Jacek Górski dyrektor muzeum archeologicznego w Krakowie - które zrealizowało projekt.

Każdy będzie mógł sam zaprojektować sobie wycieczkę, np. śladami neandertalczyka, śladami grodzisk, czy śladami kurhanów. Sięgamy w odległą przeszłość, zaczynamy od 200 tysięcy lat temu, czyli od czasów człowieka Neandertalskiego a kończymy mniej więcej na średniowieczu w XV wieku. Chcemy przybliżyć każdemu historię także tej najbliższej okolicy. Okazuje się, że wcale nie trzeba jechać do Egiptu, by być blisko tego, co jest bardzo stare - dodaje.

Można sobie stworzyć np. trasy po Krakowie - mówi Górski.

Tu na przykład, koło Kopca Kościuszki mamy jedno z najsłynniejszych na świecie obozowisk łowców mamutów, odkopano tam już ponad setkę mamutów, a w muzeum można zobaczyć rekonstrukcje takiego obozowiska. To obozowisko jest ponad 5 metrów pod ziemią, wiec wiele z tych stanowisk nie jest na powierzchni ani widocznych. W związku z tym te stanowiska nie funkcjonują w świadomości i mamy nadzieje, że dzięki temu atlasowi zafunkcjonują. Dzięki opisom będzie można się dowiedzieć, jak to miejsce wyglądało kiedyś i co tu się kiedyś działo - podkreśla.

Projekt kosztował prawie milion siedemset tysięcy złotych i był przygotowywany przez trzy lata. Samych notek powstało 600 stron.

W Atlasie znalazły się informacje o najciekawszych stanowiskach archeologicznych w regionie od epoki brązu do okresu Wędrówek Ludów, ich archiwalne i współczesne zdjęcia, historia ich odkryć, przykłady, fotografie i opisy najważniejszych znalezionych tam zabytków oraz dokumentacja badań. Jest także alfabetyczny słownik definicji i osób związanych z archeologią.

To okno na świat naszego muzeum - mówił o portalu dyrektor Muzeum Archeologicznego dr Jacek Górski. Podkreślił, że jednym z głównych celów było stworzenie miejsca, w którym gromadzone będą cyfrowe wersje zabytków archeologicznych, które znajdują się w placówce, a jest to największy zasób w Europie Środkowej - ponad 773 tys. muzealiów.

Nasz portal jest adresowany do szerokiego grona odbiorców: do miłośników starożytności i rzeczy ciekawych, dla regionalistów, którzy często korzystają z naszego muzealnego archiwum, dla nauczycieli, turystów oraz organizacji turystycznych, które proponując atrakcje w danym regionie mogły też uzupełnić je o dziedzictwo archeologiczne - podkreślił dr Górski.

Wiele osób będzie zapewne zaskoczonych, w jakich miejscach są te stanowiska. Znajdują się one zarówno pod Krakowem jak i w centrum miasta, a także w miejscach pozornie niezwiązanych z archeologią, jak na przykład Kopiec Piłsudskiego - mówił kierujący przygotowaniem portalu Mirosław Zając z Muzeum Archeologicznego.

Każde stanowisko jest opatrzone popularnonaukowym opisem, by zrozumieć, kiedy było ono zasiedlone. Prezentujemy także różnej klasy zabytki znalezione w tych miejscach, a znajdujące się obecnie w naszych zbiorach - dodał.

Pracownicy Muzeum Archeologicznego przygotowali także materiały edukacyjne, które mają pomóc nauczycielom i rodzicom. Oprócz tego możemy znaleźć propozycje tras wycieczek oraz archiwalne ilustracje stanowisk w okolicach Krakowa namalowane przez Gabriela Leńczyka.