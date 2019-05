IMGW wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla czterech województw. Cały weekend będzie ciepły, ale burzowy.

Alert obejmuje woj. mazowieckie, lubelskie, śląskie oraz zachodnią część woj. małopolskiego.

Na tych obszarach wystąpią burze z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 25 mm. Wiatr w porywach osiągnie prędkość do 65 km/h. Miejscami może spaść niewielki grad.

Piątek

W dzień zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Wystąpią też przelotne opady deszczu, po południu mogą wystąpić burze z gradem.

Temperatura maksymalna od 14°C, 16°C nad morzem, 17°C, 19°C na Podhalu, w kotlinach sudeckich i na północy kraju, do 20°C, 23°C na pozostałym obszarze.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, w czasie burz w porywach do 75 km/h.

Sobota

Sobota powinna być słoneczna. W dzień na zachodzie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu miejscami duże, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże.

Przelotne opady deszczu i burze mogą wystąpić na wschodzie kraju. Miejscami można spodziewać się gradu.

Temperatura maksymalna od 18°C do 21°C nad morzem, na Podhalu oraz w kotlinach sudeckich i od 22°C do 25°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 80 km/h.





Niedziela

W niedzielą będzie pochmurno. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad.

Temperatura minimalna od 10°C do 12°C na południu oraz nad morzem i od 13°C do 15°C na pozostałym obszarze. Temperatura maksymalna od 18°C do 20°C nad morzem oraz na Podhalu i od 21°C do 24°C na pozostałym obszarze.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h.