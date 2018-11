Getin Noble Bank Leszka Czarneckiego to nie jedyne miejsce, do którego były szef KNF Marek Chrzanowski polecał Grzegorza Kowalczyka. Rzecznik Polsatu potwierdził, że to właśnie Chrzanowski rekomendował tego prawnika do rady nadzorczej Plus Banku, należącego do Zygmunta Solorza-Żaka - informuje "Gazeta Wyborcza". Kowalczyk zasiada w radzie nadzorczej Plus Banku.

REKLAMA