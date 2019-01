Wstrzymane przyjęcia na czterech oddziałach w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Lecznica jest przepełniona z powodu nagłego wzrostu zachorowań na grypę.

Lekarze nie przyjmują pacjentów na oddziałach Obserwacyjno-Zakaźnym, Chorób Wewnętrznych, Kardiologicznym i Chorób Płuc. Do tego co najmniej do najbliższego wtorku, 22 stycznia w Szpitalu Mazowieckim obowiązuje zakaz odwiedzin. Powód to zwiększone zagrożenie grypą. A szczyt zachorowań - według lekarzy - jest dopiero przed nami.

Musimy zawsze pamiętać o tym, żeby myć ręce, gdy wracamy z pracy, gdy wracamy z miejsc, w których dotykaliśmy różnych przedmiotów - podkreśla w rozmowie z RMF FM internista i kardiolog doktor Piotr Gryglas.

Epidemiolodzy zauważają, że w całej Polsce z objawami grypy i podobnych chorób do lekarzy w ciągu tygodnia zgłasza się teraz średnio ponad 100 tysięcy osób. W drugim tygodniu stycznia były to ponad 142 tysiące pacjentów. Ponad 30 tysięcy przypadków zachorowań lub podejrzeń zachorowania dotyczyło dzieci, które nie mają jeszcze czterech lat.

Autor: Michał Dobrołowicz



Opracowanie: Malwina Zaborowska