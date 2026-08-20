Grudniowy plan na labę: 16 dni odpoczynku na przełomie roku

RMF24

Tegoroczny kalendarz nie rozpieszcza, jeśli chodzi o dni wolne od pracy. Dobra okazja do dłuższej laby będzie jednak pod koniec roku, w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wystarczy wziąć kilka dni urlopu, by zyskać naprawdę długi odpoczynek.

Święta Bożego Narodzenia tworzą w tym roku naturalny, czterodniowy blok wolnego:

24 grudnia: czwartek (dzień ustawowo wolny od pracy),

(dzień ustawowo wolny od pracy), 25 grudnia: piątek (dzień ustawowo wolny od pracy),

(dzień ustawowo wolny od pracy), 26 grudnia: sobota (dzień ustawowo wolny od pracy),

(dzień ustawowo wolny od pracy), 27 grudnia: niedziela.

Wystarczy wziąć trzy dni urlopu przed świętami (21, 22, 23 grudnia), by zyskać aż 9 dni odpoczynku (19-27 grudnia).

Dodatkowo za drugi dzień świąt przypadający w sobotę przysługuje dzień wolny do odebrania. Premier Donald Tusk zdecydował, że w tym roku osoby zatrudnione w urzędach administracji rządowej odbiorą wolne w poniedziałek 28 grudnia. Dzięki temu będą mieli aż pięć dni wolnego bez brania urlopu.

W przypadku pracowników prywatnych firm, którym przysługuje wolna sobota, 28 grudnia nie jest obowiązkowym terminem. To pracodawca ustala, kiedy pracownik odbierze dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Może to być np. 23 grudnia, dzięki czemu również powstanie pięciodniowa przerwa.

Jeśli zachomikowaliśmy więcej dni urlopowych i w okresie świątecznym dostaniemy dodatkowy dzień wolny za sobotę 26 grudnia, wystarczy, że weźmiemy sześć dni urlopu, a zyskamy nawet 16 dni nieprzerwanego odpoczynku (od 19 grudnia do 3 stycznia).