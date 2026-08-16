Green Film Festival 2026. Oto tegoroczni laureaci

RMF24

W niedzielę wieczorem zakończyła się 9. edycja BNP Paribas Green Film Festival, która trwała od poniedziałku. Międzynarodowe jury oceniało w tym czasie kilkadziesiąt produkcji z całego świata, nagradzając twórców, którzy w przejmujący, innowacyjny sposób ukazują stan naszej planety i inspirują do działań naprawczych.

Green Film Festival w Krakowie ruszył w poniedziałek i zakończył się w niedzielę (Fot. Facebook/ BNP Paribas Green Film Festival)

Green Film Festival w Krakowie ruszył w poniedziałek i zakończył się w niedzielę (Fot. Facebook/ BNP Paribas Green Film Festival) / materiały udostępnione

W jury 9. edycji BNP Paribas Green Film Festivalu znalazły się osoby, które od lat są zaangażowane w działalność artystyczną. To m.in. Magdalena Popławska, Tomasz Raczek, Olga Bołądz, Matylda Damięcka czy Paweł Deląg. Do międzynarodowego jury organizatorzy zaprosili również lauretów z poprzednich lat – Nielsa Christiana Asholma, Christiana Krönesa czy Yegane Moghaddam.

Oceniali oni w sumie kilkadziesiąt produkcji z całego świata. Nagrodzono twórców, którzy w przejmujący, a zarazem innowacyjny sposób ukazali stan naszej planety.

Nagroda główna powędrowała do Momoko Seto – pochodzącej z Japonii reżyserki filmu „Dmuchawce”. Za najlepszy film fabularny uznano „Czarną wodę” Natxo Leuza'y, z kolei nagrodę za najlepszy polski film przyznano Natalii Koniarz za produkcję „Silver”. Grono nagrodzonych twórców uzupełnili: Cindy Lee za film „Ostatnia strażniczka”, która tryumfowała w kategorii najlepszy film fabularny krótkometrażowy. Za najlepszy film dokumentalny krótkometrażowy jury uznało twórców „Radio Dadaab”.

Green Film Festival ruszył w poniedziałek, 10 sierpnia i trwał do niedzieli 16 sierpnia 2026 r. Centralnym miejscem festiwalu – jak co roku – było Miasteczko Festiwalowe na Bulwarach Wiślanych u podnóża Wawelu w Krakowie.