Gorzkie wyniki kontroli. Co naprawdę kryje się w słodyczach z polskich sklepów?

RMF24

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) nie ma dobrych wieści dla miłośników słodkości. Najnowsza kontrola przeprowadzona w 80 sklepach – zarówno stacjonarnych, jak i internetowych – wykazała nieprawidłowości w ponad 60 procentach placówek. Zastrzeżenia dotyczyły zarówno wyglądu, jak i składu popularnych słodyczy i ciastek.

Co znalazła inspekcja?

IJHARS wzięła pod lupę wyroby ciastkarskie i cukiernicze, w tym cukierki, żelki, galaretki, lizaki i gumy.

Kontrola objęła 70 sklepów stacjonarnych oraz 10 internetowych. Nieprawidłowości wykryto w 43 sklepach stacjonarnych i 7 internetowych. Najwięcej problemów dotyczyło cech takich jak konsystencja, kształt czy barwa produktów – aż 23,8 proc. skontrolowanych partii w sklepach stacjonarnych nie spełniało norm.

Skład pod lupą

Inspektorzy zwrócili uwagę na niezgodność parametrów fizykochemicznych – w 11,8 proc. partii zawartość cukrów i tłuszczu nie odpowiadała deklaracjom na opakowaniu. W niektórych przypadkach wykryto obecność niedeklarowanych barwników, takich jak czerwień koszenilowa (E124) czy błękit brylantowy (E133) w żelkach.

Problemy z oznakowaniem

Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie znakowania produktów – aż 52,9 proc. przebadanych partii miało błędy w etykietach.

Brak polskiej nazwy, nieprawidłowe tłumaczenia, rozbieżności między nazwą na opakowaniu a tą na stronie internetowej – to tylko niektóre z zarzutów. Inspekcja wskazała również na nieprecyzyjne informacje o składzie, brak procentowej zawartości kluczowych składników czy sugerowanie obecności owoców w produktach, które ich nie zawierają.

Sankcje i konsekwencje

W wyniku kontroli IJHARS wobec odpowiedzialnych podmiotów zastosowano sankcje przewidziane w prawie żywnościowym. Inspekcja podkreśla, że konsumenci powinni zwracać szczególną uwagę na etykiety i skład kupowanych słodyczy.

Co dalej?

Wyniki kontroli pokazują, że nawet w przypadku tak popularnych produktów jak słodycze, warto zachować czujność.

IJHARS zapowiada kolejne kontrole i apeluje do producentów oraz sprzedawców o rzetelność i dbałość o jakość oferowanych wyrobów.