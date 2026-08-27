Gorzkie wyniki kontroli. Co naprawdę kryje się w słodyczach z polskich sklepów?

Co znalazła inspekcja?
IJHARS wzięła pod lupę wyroby ciastkarskie i cukiernicze, w tym cukierki, żelki, galaretki, lizaki i gumy.
Kontrola objęła 70 sklepów stacjonarnych oraz 10 internetowych. Nieprawidłowości wykryto w 43 sklepach stacjonarnych i 7 internetowych. Najwięcej problemów dotyczyło cech takich jak konsystencja, kształt czy barwa produktów – aż 23,8 proc. skontrolowanych partii w sklepach stacjonarnych nie spełniało norm.
Skład pod lupą
Inspektorzy zwrócili uwagę na niezgodność parametrów fizykochemicznych – w 11,8 proc. partii zawartość cukrów i tłuszczu nie odpowiadała deklaracjom na opakowaniu. W niektórych przypadkach wykryto obecność niedeklarowanych barwników, takich jak czerwień koszenilowa (E124) czy błękit brylantowy (E133) w żelkach.
Problemy z oznakowaniem
Najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w zakresie znakowania produktów – aż 52,9 proc. przebadanych partii miało błędy w etykietach.
Brak polskiej nazwy, nieprawidłowe tłumaczenia, rozbieżności między nazwą na opakowaniu a tą na stronie internetowej – to tylko niektóre z zarzutów. Inspekcja wskazała również na nieprecyzyjne informacje o składzie, brak procentowej zawartości kluczowych składników czy sugerowanie obecności owoców w produktach, które ich nie zawierają.
Sankcje i konsekwencje
W wyniku kontroli IJHARS wobec odpowiedzialnych podmiotów zastosowano sankcje przewidziane w prawie żywnościowym. Inspekcja podkreśla, że konsumenci powinni zwracać szczególną uwagę na etykiety i skład kupowanych słodyczy.
Co dalej?
Wyniki kontroli pokazują, że nawet w przypadku tak popularnych produktów jak słodycze, warto zachować czujność.
IJHARS zapowiada kolejne kontrole i apeluje do producentów oraz sprzedawców o rzetelność i dbałość o jakość oferowanych wyrobów.