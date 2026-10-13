GIS ostrzega: Fragmenty szkła w wodzie mineralnej

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Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące możliwości obecności fragmentu szkła w jednej partii mineralnej wody butelkowanej. Chodzi o produkt pn. KRYSTYNKA.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o skardze konsumenta na obecność fragmentu szkła w produkcie pn. KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml.

Po przeprowadzeniu wewnętrznej analizy producent na zasadzie ostrożności rozpoczął wycofanie kwestionowanej partii produktu - przekazał we wtorek GIS.

Chodzi o produkt KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml o numerze partii: FS224/3 z datą spożycia przed: 12/08/2027.

Producentem jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Zakłady Produkcji Zdrojowej.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania partii produktu.