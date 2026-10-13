GIS ostrzega: Fragmenty szkła w wodzie mineralnej

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zostały poinformowane o skardze konsumenta na obecność fragmentu szkła w produkcie pn. KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml.
Po przeprowadzeniu wewnętrznej analizy producent na zasadzie ostrożności rozpoczął wycofanie kwestionowanej partii produktu - przekazał we wtorek GIS.
Chodzi o produkt KRYSTYNKA naturalna woda mineralna gazowana, 330 ml o numerze partii: FS224/3 z datą spożycia przed: 12/08/2027.
Producentem jest Uzdrowisko Ciechocinek S.A. - Zakłady Produkcji Zdrojowej.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofania partii produktu.