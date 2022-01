"Nasi podopieczni są przerażeni perspektywą mniejszych pieniędzy, jakie do nich trafią" - tak alarmują w rozmowie z RMF FM szefowie fundacji, które pomagają między innymi osobom z niepełnosprawnościami i chorym przewlekle. Powód to spodziewane w przyszłym roku mniejsze wpływy z tak zwanego 1 procenta podatku PIT. W efekcie mniejsze pieniądze mogą trafić do potrzebujących.

