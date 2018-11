To mogło być dezinformacyjne działanie obcych służb - tak o fałszywych SMS-ie z alertem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agencja wraz z policją stara się wykryć nadawcę informacji "alert RCB", które dotarły do odbiorców na Podkarpaciu, a wzywały mężczyzn w wieku 18-65 lat do zgłaszania się do urzędów gminu "w związku z sytuacją na Ukrainie".

