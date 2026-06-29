RMF24

Niedziela okazała się wyjątkowo tragiczna nad polskimi kąpieliskami. Jak poinformowała Polska Policja, w ciągu jednego dnia utonęło aż 17 osób. To najwięcej odnotowanych przypadków od początku sezonu letniego. Łącznie w czerwcu życie w wodzie straciło już 55 osób.

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Policja nieustannie apeluje o ostrożność podczas wypoczynku nad wodą. „Apel o zachowanie czujności nad wodą. Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec” – podkreślono w komunikacie.

Służby przypominają, by nie lekceważyć zasad bezpieczeństwa, nie wchodzić do wody po alkoholu oraz zwracać uwagę na dzieci i osoby nieumiejące pływać.

„Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie” – dodano.

Fala upałów w Polsce

Tragiczne statystyki zbiegają się z falą upałów, która od kilku dni utrzymuje się w Polsce. Do godziny 20 w poniedziałek obowiązują ostrzeżenia III stopnia przed wysoką temperaturą dla województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, niemal całego małopolskiego oraz części pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i podlaskiego.

Na terenach objętych alertami prognozowane są temperatury od 35 do nawet 39 stopni Celsjusza w ciągu dnia, a nocą od 18 do 25 stopni. W północnej i zachodniej Polsce, gdzie termometry mogą wskazywać do 34 stopni, obowiązują alerty II stopnia.

Służby apelują, by podczas upałów szczególnie uważać na siebie i bliskich, unikać kąpieli w nieznanych miejscach oraz nie przeceniać własnych umiejętności pływackich. Każda chwila nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje.