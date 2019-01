Kilkudziesięciu policjantów przeszukuje okolice ulicy Stawigudzkiej w Olsztynie. To tam w noc sylwestrową po raz ostatni widziany był 19-letni Radosław Zalewski z Ostrowi Mazowieckiej. W poszukiwaniach pomaga dron, strażacy sprawdzają też pobliskie jezioro.

W akcji poszukiwawczej uczestniczy kilkudziesięciu policjantów / Piotr Bułakowski, RMF FM

Rodzina i policja prosi o pomoc w odnalezieniu zaginionego w noc sylwestrową 19-letniego Radosława Zalewskiego. Mężczyzna po raz ostatni widziany był około północy w okolicy sklepu spożywczego w Olsztynie przy ul. Stawigudzkiej. Z informacji przekazanych przez rodzinę zaginionego, wynika, że 19-latek w godzinach porannych wyszedł z domu w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie mieszkał i pojechał na imprezę sylwestrową do znajomych do Olsztyna.

Zaginiony 19-latek do chwili obecnej nie wrócił do swojego domu oraz nie nawiązał kontaktu ze znajomymi ani z rodziną. Policjanci apelują o każde informacje dotyczące zaginionego Radosława Zalewskiego, mogące doprowadzić do szybkiego ustalenia miejsca przebywania 19-latka.

Mężczyzna ostatni raz był widziany w Sylwestra / Piotr Bułakowski, RMF FM



Wszyscy, którzy mogą pomóc w tej sprawie, policja prosi o kontakt osobiście w Komendzie Miejskiej w Olsztynie przy ul. Partyzantów 23 lub telefonicznie z osobą bezpośrednio nadzorującą poszukiwania pod nr tel. 605 549 341.