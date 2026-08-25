Drogie nawozy i olej napędowy. Rolnicy mogą liczyć na rekompensaty

RMF24

Rolnicy będą mogli otrzymać rekompensaty w związku ze wzrostem cen nawozów oraz oleju napędowego. Tak wynika z projektu rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa.

Wyplata rekompensat zacznie się nie wcześniej niż jesienią. Nabór wniosków o dopłaty ruszy 1 października i potrwa dwa tygodnie. Do tego czasu warto przygotować faktury za zakup nawozów i oleju napędowego, ponieważ - aby otrzymać pieniądze - kluczowe będą daty zakupu nawozów i paliwa.

Jeśli chodzi o nawozy - zakupione od 1 marca do 15 sierpnia, a jeśli chodzi o paliwo - od początku lutego do końca sierpnia - wyjaśnia minister rolnictwa Stefan Krajewski.

IIe wyniosą rekompensaty?

Rolnicy będą mogli otrzymać nieco powyżej 50 groszy za każdy litr oleju napędowego.

W przypadku nawozów przelicznik będzie inny, nieco bardziej skomplikowany: maksymalnie do 500 złotych na hektar.

Wnioski trzeba będzie złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdy już ruszy nabór, czyli dopiero od października.