Można dostać nawet 28 tys. zł wsparcia. Termin składania wniosków upływa w poniedziałek

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Końcówka sierpnia to czas, gdy wiele rodzin intensywnie przygotowuje się do nowego roku szkolnego i pracy po wakacjach. Dla osób z niepełnosprawnościami to również ostatni moment, by skorzystać ze wsparcia na zakup komputera, sprzętu elektronicznego czy dostosowanego biurka. W 2026 roku państwo może dołożyć nawet 90 proc. wartości zakupu, a maksymalne kwoty wsparcia sięgają niemal 28 tysięcy złotych. Trzeba się jednak pospieszyć – termin składania wniosków upływa 31 sierpnia.

Na co można dostać dofinansowanie w ramach „Aktywnego samorządu”?

Program „Aktywny samorząd” nie ogranicza się do jednej kategorii sprzętu. Wsparcie obejmuje zarówno komputery stacjonarne, laptopy, jak i urządzenia współpracujące z komputerem oraz specjalistyczne oprogramowanie. Osoby z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych mogą liczyć na dofinansowanie do sprzętu, który realnie ułatwi im naukę, pracę czy codzienne funkcjonowanie. Dla osób niewidomych przewidziano dodatkowe środki na urządzenia brajlowskie.

W przypadku dysfunkcji słuchu wsparcie obejmuje sprzęt elektroniczny lub jego elementy, które pomagają w komunikacji. Czasem mogą to być także urządzenia mobilne. Każdy przypadek jest indywidualnie oceniany przez realizatora programu, dlatego warto szczegółowo opisać we wniosku, jak zakupiony sprzęt pomoże wnioskodawcy w pokonywaniu codziennych trudności.

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Kto może otrzymać wsparcie? Warunki dofinansowania

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, jednak warunki zależą od jej typu i stopnia:

Osoby z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych – wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub znaczny stopień niepełnosprawności (powyżej 16 lat). Pomoc kierowana jest do dzieci, osób w wieku aktywności zawodowej oraz pracujących seniorów.

– wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności (do 16. roku życia) lub znaczny stopień niepełnosprawności (powyżej 16 lat). Pomoc kierowana jest do dzieci, osób w wieku aktywności zawodowej oraz pracujących seniorów. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – muszą być w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione.

– muszą być w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione. Osoby z dysfunkcją słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy – wymagany jest znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności.

Warto podkreślić, że osoby, które przekroczyły wiek aktywności zawodowej, również mogą skorzystać z programu, jeśli pozostają aktywne zawodowo.

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Dokumenty i formalności – co trzeba przygotować?

Podstawą ubiegania się o wsparcie jest orzeczenie o niepełnosprawności lub jej stopniu. W zależności od rodzaju dysfunkcji konieczne mogą być dodatkowe dokumenty:

Dysfunkcja wzroku – zaświadczenie okulisty potwierdzające odpowiednie parametry ostrości wzroku lub pola widzenia.

Dysfunkcja obu rąk – zaświadczenie od lekarza specjalisty, potwierdzające brak lub poważne ograniczenie sprawności obu kończyn górnych.

Dysfunkcja słuchu– dokumentacja potwierdzająca ubytek słuchu powyżej 70 decybeli w lepszym uchu oraz trudności w komunikacji.

Jeśli wniosek dotyczy dziecka lub osoby pod opieką prawną, konieczne są dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania tej osoby. Do wniosku warto dołączyć ofertę cenową na planowany zakup oraz, w razie potrzeby, opinię eksperta potwierdzającą zasadność wyboru sprzętu.

Ile można dostać? Kwoty wsparcia w 2026 roku

Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju niepełnosprawności i wybranego sprzętu:

Osoby z dysfunkcją wzroku lub obu kończyn górnych – do 10 500 zł na komputer i sprzęt elektroniczny.

Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją wzroku – również do 10 500 zł.

Osoby niewidome – dodatkowo do 17 325 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie nawet 27 825 zł).

Osoby z dysfunkcją słuchu i trudnościami w komunikacji – do 6 300 zł.

Przyznana kwota zależy od indywidualnej oceny wniosku oraz rzeczywistych kosztów zakupu.

Wkład własny – ile trzeba dopłacić z własnej kieszeni?

Dofinansowanie z programu „Aktywny samorząd” pokrywa do 90 proc. wartości zakupu. Oznacza to, że wnioskodawca musi zapewnić co najmniej 10 proc. wkładu własnego. Przykładowo, jeśli komputer kosztuje 10 000 zł, trzeba samodzielnie zapłacić minimum 1 000 zł.

Jak i kiedy złożyć wniosek? Terminy i procedura

Nabór wniosków w programie „Aktywny samorząd” trwa od 1 marca do 31 sierpnia 2026 roku. Wnioski składa się elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia (SOW). Na poziomie lokalnym program realizują powiatowe centra pomocy rodzinie. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów – oryginały mogą być wymagane do wglądu w późniejszym etapie.

Jak często można ubiegać się o wsparcie?

Ponowne dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego przysługuje co 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym przyznano poprzednią pomoc. Wyjątki stanowią pogorszenie stanu zdrowia lub zdarzenia losowe, które uniemożliwiają korzystanie z dotychczasowego sprzętu.

Kiedy wsparcie nie przysługuje?

Dofinansowanie nie zostanie przyznane osobom, które nie spełniają warunków programu lub mają zaległości wobec PFRON (np. niezwrócone środki z wcześniejszych programów). Przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.

Dofinansowanie do biurka – osobny mechanizm wsparcia

Zakup dostosowanego biurka nie jest finansowany z tej samej puli co komputer. Wsparcie na biurko można uzyskać w ramach likwidacji barier technicznych. W tym przypadku dofinansowanie może pokryć nawet 95 proc. kosztów, jednak nie więcej niż piętnastokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Wnioskodawca musi wykazać, że zakup biurka wynika bezpośrednio z potrzeb związanych z niepełnosprawnością – np. konieczność regulacji wysokości czy możliwość podjazdu wózkiem.

Wnioski o likwidację barier technicznych można składać przez cały rok, do wyczerpania środków w danym powiecie. Ponowne wsparcie przysługuje co 3 lata. Ważne: nie należy kupować biurka przed podpisaniem umowy o dofinansowanie – wcześniejsze wydatki nie są refundowane.

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Program „Aktywny samorząd”

W 2026 roku program „Aktywny samorząd” obejmuje także inne formy wsparcia: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu, dofinansowanie prawa jazdy, zakup wózków inwalidzkich, protez kończyn czy opiekę dla dzieci osób z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje o wszystkich zadaniach można znaleźć na stronach PFRON oraz w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Źródło: Infor.pl