Mieszkańcy Mirocina Dolnego koło Nowej Soli w Lubuskiem obawiają się, że do lasu niespełna kilometr od ich domów trafiają odpady niewiadomego pochodzenia z całej Europy. Alarmowali o tym gminę, powiat i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, ale - jak mówią - nikt nie potraktował ich sygnałów poważnie.

/ Gorąca Linia RMF FM /

Chodzi o rekultywację dawnego składowiska odpadów poprodukcyjnych z fabryki FSO w pobliskim Kożuchowie. Teren przez lata leżał odłogiem, wyrosły na nim drzewa, a żwirowe doły zamieniły się w stawy. Trzy lata temu miejscem zainteresował się biznesmen z Częstochowy, który wystąpił o zgodę na rekultywację dawnego składowiska. Zapewniał, że po zakończeniu rekultywacji otworzy tam hodowlę alpak, a w Kożuchowie postawi betonowy pomnik rycerza. Grozi mu jednak wstrzymanie pozytywnej decyzji dot. rekultywacji terenu.

Kierowca, który przywiózł odpady, zasugerował mieszkańcom, by zainteresowali się sprawą

Pierwsze sygnały, które zaniepokoiły mieszkańców Mirocina Dolnego, dotarły do nich krótko po rozpoczęciu prac ziemnych.

Do wsi, oddalonej od dawnego składowiska o niespełna kilometr, miał wtedy przyjechać kierowca, który chwilę wcześniej dostarczyć miał na miejsce odpady. Mężczyzna poinformował, że wiózł je z Austrii, i zasugerował mieszkańcom, by zainteresowali się sprawą.

"Potem pytaliśmy jeszcze innych kierowców, sami mówili, że wożą to wszystko z Niemiec, z Holandii. Do dziś przyjeżdżają tu tiry z całej Polski - są rejestracje ze Śląska, z Mazowsza. My nie mamy pojęcia, co tak naprawdę tam trafia" - mówią reporterowi RMF FM Mateuszowi Chłystunowi mieszkańcy Mirocina Dolnego.

Od wójta mieli usłyszeć, że będzie lepiej, jeśli "dadzą sobie z tym spokój"

"Próbowaliśmy informować o tym wszystkie możliwe instytucje, zwłaszcza WIOŚ, ale nikt nie traktuje nas poważnie. W powiecie usłyszeliśmy, że to jest wzorowo prowadzona rekultywacja, ale nikt nie chce przedstawić na to żadnych dowodów" - relacjonują.

Dodają, że o sprawie informowali również wójta gminy Kożuchowo, ale usłyszeli od niego, że będzie lepiej, jeśli "dadzą sobie z tym spokój".

"Teraz nie jest tak źle, ale w upalne dni to był smród nie do wytrzymania, dobiegający z tego składowiska. My chcielibyśmy po prostu wiedzieć, czy to dla nas nie jest szkodliwe, dla wód gruntowych, dla naszego środowiska, ale nic nie wiemy, nikt nie chce nam nic powiedzieć. Żyjemy tu my i będą tu w przyszłości żyły nasze dzieci" - wyjaśnia swoje obawy mieszkanka wsi.

Tym, co dodatkowo niepokoi społeczność Mirocina Dolnego, są ciągły ruch tirów i ich długie kolejki, ustawiające się przed rekultywowanym składowiskiem, oraz ogólnodostępne informacje na temat firmy odpowiadającej za całe przedsięwzięcie.

"Spółka ma kapitał tylko 5 tysięcy złotych. Dzierżawca odpowiada za ten teren tylko do momentu, kiedy go dzierżawi, i to do kwoty kapitału. Co jeśli spółka upadnie? Syndyk zostanie z tym składowiskiem i całym problemem" - zauważa inny z mieszkańców.

Rozmówców Mateusza Chłystuna niepokoi również fakt, że odpowiedzialna za przedsięwzięcie firma już dwukrotnie zmieniała nazwę i skład zarządu oraz formalną siedzibę i adres korespondencyjny.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mieszkańcy Mirocina Dolnego o niepokojącym ich składowisku

W imieniu mieszkańców o dawnym składowisku należącym do Fabryki Samochodów Osobowych rozmawiał z jej przedstawicielami sołtys Mirocina Dolnego Krzysztof Raczykiewicz.

"Usłyszałem wtedy, że firma ma ogromny problem z tym terenem i jego ewentualną sprzedażą, bo musiałaby zapłacić miliony za utylizację tego, co się tam znajduje, albo przeprowadzić rekultywację. Fabryka chciała się więc tego pozbyć" - relacjonuje samorządowiec w rozmowie z naszym dziennikarzem.

Dalej podkreśla: "Formalnie było to składowisko odpadów niebezpiecznych drugiej kategorii - i raptem, jednym dokumentem zostało przemianowane na składowisko odpadów obojętnych. A to wszystko tam zostało. Ten ruch umożliwiał rekultywację terenu. I to było jedno z pierwszych spostrzeżeń, które nas zaniepokoiło".

"Oczywiście zawiadamialiśmy o sprawie WIOŚ, ale usłyszeliśmy, że tam wszystko jest pod kontrolą. Nasz radny z gminy chciał uzyskać na to jakieś dowody, napisał do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Dostał odpowiedź, że Warszawa zleca Zielonej Górze sprawdzenie tego, co tam się dzieje. Przez jakiś czas dostawał maile z informacjami, ale w pewnym momencie ta korespondencja ucichła" - dodaje Krzysztof Raczykiewicz.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sołtys Mirocina Dolnego Krzysztof Raczykiewicz o składowisku w pobliżu wsi

Firmę częstochowskiego biznesmena namierzyć niełatwo

Za prowadzone w Mirocinie Dolnym prace odpowiada firma Irreco, należąca do biznesmena z Częstochowy Ireneusza Winiarskiego.

W rozmowie z Mateuszem Chłystunem przedsiębiorca przekonuje, że wszystko, co robi, oparte jest o przepisy i wydane wcześniej zgody, a na składowisko nie trafia nic innego niż to, na co pozwala rozporządzenie ministra środowiska ws. składowania odpadów.

Zanim jednak porozmawiamy z częstochowskim biznesmenem, firmę trzeba namierzyć - a to niełatwe.

Irreco nie ma żadnej strony w sieci, a pod wskazanym w Krajowym Rejestrze Sądowym adresem w Nowogrodzie Bobrzańskim reporter RMF FM znajduje nieczynny dawny zakład budowlany.

Ostatecznie Mateuszowi Chłystunowi udaje się porozmawiać z biznesmenem po wcześniejszym kontakcie z inną firmą, w której zarządzie Ireneusz Winiarski zasiada.

Prezes Irreco o współpracy z inspektorami środowiska: "Sami szykujemy dla nich próbki, jeśli chcą"

Reporter RMF FM i przedsiębiorca spotkali się na rekultywowanym składowisku w Mirocinie Dolnym.

"Pozwolenie z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dużo wcześniej niż z powiatu" - tłumaczy naszemu dziennikarzowi Ireneusz Winiarski, rozkładając na biurku w stróżówce dokładny plan rekultywacji z rozrysowanym terenem. "Pozwoliliśmy sobie nieco wcześniej umieścić tę warstwę biologiczną, ale to też jest wszystko to, co mamy w zezwoleniu" - dodaje, uprzedzając pytanie o zaburzenie harmonogramu rekultywacji (plan zakładał umieszczenie warstwy biologicznej w późniejszym terminie, nieprawidłowość w tej kwestii zauważył również zielonogórski WIOŚ).

"Największy hałas jest o te osady z oczyszczalni ścieków, które tu trafiają. To jest dokładnie to, co rolnicy skupowali z oczyszczalni ścieków i i tak wylewali na pola" - przekonuje częstochowski biznesmen.

Jego zdaniem, rekultywowany przez Irreco teren to w tej chwili najlepiej monitorowana przez Inspektorat Ochrony Środowiska tego typu inwestycja w kraju.

Winiarki wskazuje przy tym kamery monitoringu umieszczone przez Irreco m.in. przy wjeździe na dawne składowisko.

"My daliśmy całodobowy dostęp do obrazu z tych kamer inspektorom z WIOŚ. Oni zresztą sami nam mówią, że dla nich te kontrole stały się już nudne, bo ciągle tu przyjeżdżają i wszystko się zgadza" - przekonuje obecny również na spotkaniu formalny prezes Irreco Józef Garboś.

Ireneusz Winiarski, zapytany o to, czy pracownicy WIOŚ pobierali ze składowiska próbki do badań, nie potrafi odpowiedzieć wprost: tłumaczy, że rzadko bywa na miejscu.

Zapewnia jednak, że ani on, ani jego pracownicy nie utrudniali nigdy inspektorom dostępu do rekultywowanej działki.

"My zresztą sami szykujemy dla nich próbki, jeśli chcą, chociaż nie mamy takiego obowiązku. Mamy tu takie litrowe słoiki, w które zbieramy próbki z ciężarówek, spisujemy ich numery i - jeśli jest potrzeba - udostępniamy na kontroli" ­- relacjonuje z kolei Józef Garboś.

Inspektorat Ochrony Środowiska zaprzecza relacji władz Irreco

Jak poinformował nas jednak w telefonicznej rozmowie Andrzej Uchman z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, z rekultywowanej działki nie pobierano dotąd żadnych próbek.

Co z hodowlą alpak i pomnikiem rycerza?

Według planu, rekultywacja ma potrwać do 2023 roku. Ireneusz Winiarski nie wyklucza jednak, że prace przeciągną się w czasie.

"Ja bym chciał tu spokojnie pracować, a ja muszę ciągle się tłumaczyć, odpisywać na pisma" - mówi biznesmen Mateuszowi Chłystunowi.

Przed inwestycją Winiarski zapewniał, że po zakończeniu rekultywacji uruchomi w tym miejscu hodowlę alpak, a w Kożuchowie, w którym mieści się urząd gminy, postawi betonowy pomnik rycerza.

"Jeżeli będę w stanie dokończyć tę rekultywację, to z niczego się nie wycofuję. Chciałbym współpracować z mieszkańcami i gminą" - ucina biznesmen.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ireneusz Winiarski o rekultywacji dawnego składowiska prowadzonej przez jego firmę

WIOŚ: Dokonaliśmy weryfikacji dowożonych odpadów w bazie danych

Z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Zielonej Górze reporter RMF FM skontaktował się po raz pierwszy przed dwoma tygodniami. W krótkiej rozmowie telefonicznej pracownicy WIOŚ zapewnili Mateusza Chłystuna, że znają przebieg przedsięwzięcia w Mirocinie Dolnym i na bieżąco kontrolują je od lipca, kiedy to rekultywacja została wznowiona po przerwie.

W odpowiedzi na późniejsze pytanie o szczegóły kontroli, jakie nasz dziennikarz przesłał do Inspektoratu drogą mailową, czytamy natomiast: "WIOŚ dokonał weryfikacji rodzajów i ilości dowożonych odpadów w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami prowadzonej przez Marszałka Województwa oraz w rejestrze prowadzonym przez inwestora na terenie składowiska".

Na pytanie o możliwość nagrania rozmowy na temat rekultywacji urzędnicy WIOŚ poinformowali reportera RMF FM, że ze względu na obostrzenia sanitarne nie będzie to możliwe, a właściwymi organami, które mogą udzielić w tej sprawie szczegółowych informacji, są Starostwo Powiatowe w Nowej Soli i Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Mamy potwierdzenie: Na składowisku nigdy nie pobierano żadnych próbek

Po kolejnej próbie kontaktu i rozmowie telefonicznej z pracownikami Inspektoratu w Zielonej Górze Mateuszowi Chłystunowi udało się jednak potwierdzić, że na miejscu rekultywowanego składowiska nigdy nie pobierano żadnych próbek.

Mateusz Chłystun, RMF FM: Czy pobieraliście państwo jakiekolwiek próbki na miejscu? Czy badaliście je w laboratorium?



Andrzej Uchman, WIOŚ Zielona Góra: Podmiot, który starał się o rekultywację, przedłożył nam wtedy monitoring wód podziemnych. My chcemy teraz jednak potwierdzić, czy to, co nam wtedy przedstawiono, jest prawdą.



Ale czy sami pobieraliście państwo jakieś próbki i je potem badaliście?



Nie ma potrzeby generalnie badania odpadów, chyba że jest podejrzenie popełnienia przestępstwa. Na pewno był tam dowożony komunalny odpad ściekowy, który w tym czasie nie powinien tam trafić. Chodzi o osad z obcych województw. (...) Nie było potrzeby pobierania stamtąd żadnej ziemi.

Po pytaniach RMF FM inspektorzy WIOŚ ruszyli na składowisko

Według nieoficjalnych informacji Mateusza Chłystuna, dopiero wczoraj - pół roku po rozpoczęciu kolejnego etapu rekultywacji i po naszych próbach kontaktu z instytucjami w tej sprawie - inspektorzy WIOŚ przyjechali na miejsce, szukając tzw. studzienek piezometrycznych, umożliwiających monitoring wód podziemnych.

Ponadto zielonogórski WIOŚ skierował do starosty nowosolskiego wniosek o wstrzymanie decyzji o rekultywacji działki w Mirocinie Dolnym. Postępowanie w tej sprawie jest w toku.

"Zaplanowana jest wizja w terenie celem ustalenia nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska oraz naruszeń warunków zezwolenia starosty" - przekazała reporterowi RMF FM starosta powiatu nowosolskiego Iwona Brzozowska.

Gmina milczy, policja utajnia informacje

O obawach mieszkańców i przeprowadzonych dotąd działaniach chcieliśmy porozmawiać również z wójtem gminy Kożuchów. Paweł Jagasek za pośrednictwem swojej sekretarki odmówił jednak komentarza w tej sprawie.

W rozmowach z Mateuszem Chłystunem mieszkańcy Mirocina Dolnego przekonywali również, że o sprawie prowadzonych prac i ciężarówek wyjeżdżających z rekultywowanej działki alarmowali miejscową policję. Chcieli, by funkcjonariusze przyjrzeli się notorycznemu zabrudzaniu drogi wojewódzkiej między Mirocinem a Radwanowem.

To, czy policja reagowała na sygnały i jak kończyły się ewentualne interwencje, dziennikarz RMF FM chciał ustalić w Komendzie Powiatowej Policji w Nowej Soli.

W pisemnej odpowiedzi oficer prasowej komendy czytamy: "W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na nie. Mając na względzie art. 5 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którym prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy".

Radny pyta, WIOŚ odpowiada, że... nie jest instytucją prowadzącą

Od ściany odbija się także radny gminy Kożuchów Adrian Pikulski, który w imieniu mieszkańców poruszał sprawę rekultywacji na posiedzeniu rady gminy. Choć burmistrz zapewnił go, że w przypadku potwierdzenia nieprawidłowości zainteresuje się sprawą, instytucje, w tym WIOŚ, odmówiły Pikulskiemu dostępu do informacji.

"WIOŚ twierdzi, że to wzorowa rekultywacja, przekonuje o tym Urząd Marszałkowski, ale jednocześnie stwierdza, że harmonogram został naruszony" - mówi Mateuszowi Chłystunowi radny, który przez ostatnie miesiące zebrał sporą stertę korespondencji z instytucjami, które mogłyby sprawować nadzór nad prowadzoną inwestycją.

"Wystąpiliśmy o udostępnienie wszelkich dokumentów w tej sprawie - do gminy, starostwa, urzędu marszałkowskiego czy WIOŚ. Gmina odmówiła, starostwo szykuje komplet dokumentów, ale najciekawsza jest odpowiedź z WIOŚ. Napisali, że nie są instytucją prowadzącą i oni nie udostępnią żadnych informacji. A kto ma wszystkie próbki? Wszystkie wyniki pokontrolne? No kto, ja to mam?" - pyta retorycznie Adrian Pikulski.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Radny gminy Kożuchów Adrian Pikulski o działaniach ws. rekultywacji składowiska w Mirocinie Dolnym

Mieszkańcy nie wykluczają zawiadomienia prokuratury

Radny zamierza złożyć do wojewody lubuskiego skargę na działania inspektorów WIOŚ.

W Mirocinie Dolnym zawiązał się również kilkunastoosobowy komitet mieszkańców, który nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie.