RMF24

Powrót z lasu z pełnym koszykiem to powód do dumy, ale radość szybko może zamienić się w niepokój. Charakterystyczne dziurki w trzonach borowików czy drobne larwy w kapeluszach to widok, który odstrasza wielu grzybiarzy. Czy takie zbiory faktycznie zagrażają naszemu zdrowiu, czy może wystarczy prosta metoda, by uratować kolację? Wyjaśniamy, co mówią o tym eksperci.

Owady w grzybach – naturalni towarzysze leśnych zbiorów

Grzyby są nie tylko przysmakiem dla ludzi, ale także ważnym elementem leśnego ekosystemu, z którego korzystają liczne gatunki zwierząt i owadów. Owocniki, czyli widoczne części grzybów zbierane przez grzybiarzy, powstają przede wszystkim po to, by umożliwić rozmnażanie i rozprzestrzenianie się grzybni. Nic więc dziwnego, że są one atrakcyjnym celem dla wielu organizmów.

Najczęściej spotykanymi „lokatorami” grzybów, takich jak borowiki, podgrzybki czy maślaki, są larwy muchówek z rodziny grzybiarkowatych (Mycetophilidae). Samice tych owadów składają jaja w młodych owocnikach, a wylęgłe larwy drążą w nich tunele, powodując charakterystyczne zaczerwienie grzyba. Obserwacje pokazują, że muchówki potrafią czekać nad kapeluszami opieniek, by natychmiast złożyć jaja, gdy tylko grzyby się otworzą.

Drugą grupą owadów żerujących w grzybach są larwy chrząszczy sprężykowatych, znane jako drutowce. Są one łatwo rozpoznawalne – wyglądają jak cienkie, brązowe sznureczki i drążą w trzonach borowików cienkie korytarze. Oprócz muchówek i drutowców, w grzybach mogą pojawiać się także roztocza, kusaki, skoczogonki czy charakterystyczny błękitny czworoząb bielański, który szczególnie upodobał sobie purchawki.

Czy robaczywe grzyby są jadalne?

Wielu grzybiarzy zastanawia się, czy grzyby z larwami owadów nadają się do spożycia. Eksperci podkreślają, że obecność owadów w grzybach nie oznacza, że są one szkodliwe dla zdrowia. Larwy muchówek i drutowców są jadalne i nietoksyczne – mogą co najwyżej stanowić dodatkowe źródło białka.

Co zrobić z robaczywymi grzybami? Prosty sposób na pozbycie się larw / Shutterstock

Jednak, aby mieć pewność, że spożycie takich grzybów jest bezpieczne, należy je odpowiednio przygotować. Najlepszym sposobem jest ich dokładne smażenie lub suszenie. Wysoka temperatura skutecznie unieszkodliwia wszelkie organizmy, które mogłyby znajdować się w grzybach, a także eliminuje ewentualne zanieczyszczenia powstałe w wyniku żerowania owadów.

Jak przygotować i przechowywać grzyby z „lokatorami”?

Eksperci zalecają, aby w przypadku lekkiego zaczerwienia grzyba wyciąć uszkodzone fragmenty i dokładnie oczyścić resztę. Jeśli jednak owadów jest dużo, lepiej taki okaz wyrzucić lub wysuszyć – podczas suszenia larwy zwykle opuszczają grzyba, a pozostałości można łatwo usunąć.

Warto także wiedzieć, że nie wszystkie gatunki grzybów są tak samo podatne na ataki owadów. Kurki są przez nie omijane, natomiast muchomory czerwieniejące mogą być bardzo szybko zaatakowane. To, czy grzyb będzie robaczywy, zależy głównie od gatunku owada i budowy grzyba, a nie od pogody.