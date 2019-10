Kilkuset adwokatów i sędziów z sześciu europejskich krajów bierze udział w trwającym w Krakowie II Kongresie Prawa Rodzinnego. Główny temat to porwania rodzicielskie. Chodzi o zdarzenia, gdy jeden z rodziców - bez wiedzy i zgody drugiego - wywozi ich dziecko. W ubiegłym roku w Polsce doszło do 350 takich sytuacji. Dla porównania - w roku 2013 takich zdarzeń było około 50. Najczęściej porywane są dzieci do 6-8 roku życia.

