Termin i przebieg przygotowań do wyborów prezydenckich zdominuje debatę polityczną w przyszłym tygodniu przewiduje reporter RMF FM. W przyszłym tygodniu ustawą o organizacji wyborów ma zająć się Sejm i Senat. Czekamy na ogłoszenie daty głosowania.

Andrzej Duda / /Łukasz Gągulski / PAP

W sprawie wyborów wciąż jest wiele niewiadomych. Ta najważniejsza to termin. Wciąż pod znakiem zapytania jest to, czy wybory odbędą 28 czerwca jak chcieli politycy partii rządzącej i początkowo wydawało się, że jest na to zgoda opozycji.

W tej sprawie w poniedziałek rano organizuje spotkanie marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Politycy mają uzgodnić, czy i jakie poprawki do ustawy o wyborach prezydenckich wprowadzi wyższa izba. Lewica zgłosiła poprawkę o głosowaniu po 6 sierpnia, czyli po wygaśnięciu kadencji Andrzeja Dudy.

W środę, po zakończeniu obrad Senatu zbierze się Sejm i zajmie ewentualnymi poprawkami do ustawy wyborczej.

Były wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin w sobotniej rozmowie RMF FM zapowiedział, że najpóźniej w czwartek marszałek Sejmu ogłosi datę wyborów i terminarz przygotowań do głosowania. Chodzi między innymi o to ile dni nowi kandydaci będą mieli na zebranie stu tysięcy podpisów poparcia.