Sejm podjął decyzję o przesunięcie terminu wprowadzenia nowych taryf na energię elektryczną dla gospodarstw domowych. Zmiany, które miały obowiązywać od 1 lipca 2025 roku, zaczną obowiązywać dopiero od 1 października 2025 roku.

Sejm zdecydował ws. nowych taryf na prąd (zdj. podglądowe) / Shutterstock

Za uchwaleniem nowelizacji ustawy głosowała zdecydowana większość posłów - aż 416. Nikt nie opowiedział się przeciwko, a 16 posłów wstrzymało się od głosu. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu, gdzie zostanie poddany dalszym dyskusjom.

Zmiany te są odpowiedzią na sytuację na rynku energii elektrycznej i mają na celu ochronę odbiorców przed gwałtownymi wzrostami cen. Według informacji przekazanych przez resort klimatu, nowe przepisy mają przyczynić się do obniżenia cen prądu po wygaśnięciu obecnie obowiązującej ceny maksymalnej.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, sprzedawcy energii mieli czas do 30 kwietnia na złożenie wniosków o zmianę taryf, które miały wejść w życie z początkiem lipca. Nowelizacja ustawy daje im więcej czasu - do końca lipca, co ma zapewnić lepsze przygotowanie do wprowadzenia nowych stawek.

Dwie poprawki

Podczas pierwszego czytania na posiedzeniu komisji ds. energii przyjęto dwie poprawki do ustawy - obie o charakterze doprecyzowującym. Komisja zarekomendowała przyjęcie ustawy wraz z tymi dwiema poprawkami.

Wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka przekonywał, że nowe prawo pozwoli na obniżenie cen prądu. W praktyce odbiorcy zmiany taryf zauważą w IV kwartale po wygaśnięciu maksymalnej ceny i dlatego istotny jest poziom obniżki w taryfach (...) Sytuacja na rynku wskazuje tendencję spadkową - mówił.

Zwrócił uwagę, że już teraz ceny energii na rynku hurtowym kształtują się na poziomie 400-500 zł za MWh, czyli są niższe od tych zamrożonych. Według Motyki opóźnienie wejścia w życie nowych taryf pozwoli firmom energetycznym lepiej "dyskontować" obniżki, które są na rynku, co z kolei ma przełożyć się na korzyść gospodarstw domowych.

Zgodnie z obecnymi regulacjami, do końca września 2025 r. gospodarstwa domowe mają prawo do korzystania z cen energii elektrycznej, zamrożonych na poziomie 500 zł za MWh. Rząd nie podjął jeszcze decyzji, czy przedłuży utrzymanie zamrożonej ceny.