Co z opłatą turystyczną? Premier zapowiada korektę

RMF24

Premier Donald Tusk zapowiedział ważną zmianę dotyczącą opłaty turystycznej. Chodzi o to, by w całości trafiała ona do gminy, która jest odwiedzana przez turystów.

Zapowiedź Donalda Tuska padła w czasie jego wizyty w Krakowie. Szef rządu wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z walczącą o prezydenturę tego miasta senator Moniką Piątkowską.

Właśnie z Krakowa poszedł sygnał, że opłata turystyczna (...) miałaby głęboki sens. Miliony turystów z kraju i zagranicy odwiedzają Kraków każdego roku. To znaczy, że miasto ponosi bardzo poważne ciężary. Turystyka to jest biznes, ale to jest związane także z gigantycznymi wydatkami takiego miasta, kiedy trzeba gościć ponadmiarową grupę ludzi - tłumaczył szef rządu.

Monika Piątkowska dzisiaj zwróciła moją uwagę, że dobrze byłoby - wstępnie ustalałem to też z ministrem finansów - żeby ta propozycja opłaty turystycznej w 100 proc. trafiała do gminy, nie w 80 proc. - relacjonował lider Koalicji Obywatelskiej. Przypomniał, że w projekcie, który jest obecnie w Sejmie, 20 proc. opłaty trafia do Polskiej Organizacji Turystycznej.

Opłata turystyczna nie ma finansować turystyki, tylko ma rekompensować to wszystko, co miasto wydaje w związku z turystyką. Dlatego ja przychylam się do pani wniosku - mówił Tusk do Piątkowskiej. Jak dodał, korekta przepisów będzie mieć miejsce albo w Sejmie, albo już w Senacie.

W polskim systemie prawnym nie ma obecnie przepisów pozwalających na wprowadzenie typowej opłaty turystycznej. Funkcjonuje natomiast opłata miejscowa, jednak możliwość jej pobierania od turystów jest uzależniona od spełnienia określonych warunków dotyczących klimatu. Oznacza to, że nie każda miejscowość może ją wprowadzić.

Kraków pobierał opłatę miejscową w latach 2004–2015. Została ona jednak zniesiona po zmianie przepisów związanych z ochroną środowiska, ponieważ miasto – wraz z obszarem metropolitalnym – nie spełniało wymaganych kryteriów.

Kraków od lat postuluje wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby pobieranie opłaty niezależnie od warunków klimatycznych. W 2024 r. podczas spotkania Unii Metropolii Polskich w Krakowie 12 prezydentów miast, w tym prezydent Krakowa, podpisało apel do rządu o pilną zmianę przepisów dotyczących m.in. opłaty miejscowej.