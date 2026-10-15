Co trzeci Polak woli zwierzyć się AI niż bliskim

RMF24

Nowe technologie coraz mocniej wkraczają w nasze życie – i to nie tylko zawodowe. Najnowsze badanie Instytutu Humanites - Człowiek i Technologia pokazuje, że już niemal co trzeci Polak woli opowiadać o swoich problemach sztucznej inteligencji niż bliskim. W grupie najmłodszych dorosłych (18-29 lat) ten odsetek sięga aż 36 procent. Czy AI staje się naszym powiernikiem, a relacje międzyludzkie schodzą na dalszy plan?

Samotność a satysfakcja z pracy – niepokojące dane

Badanie „Między samotnością a innowacją. Człowiek i gospodarka w świecie AI” ujawnia, że tylko 48 procent osób z jednoosobowych gospodarstw domowych deklaruje satysfakcję z pracy.

Dla porównania, wśród osób mieszkających w dwuosobowych gospodarstwach ten wskaźnik wynosi aż 63 procent.

Ponad połowa singli przyznaje się do braku bliskości, a ponad 70 procent nie przytula nikogo nawet raz w tygodniu. To nie tylko problem społeczny – eksperci alarmują, że samotność przekłada się na niższą innowacyjność i efektywność w firmach.

AI wkracza w sferę emocji

Kontakt ze sztuczną inteligencją miało już 86 procent badanych, a niemal połowa korzysta z narzędzi AI regularnie. Co piąty Polak rozmawia z AI przynajmniej raz w tygodniu. Aż 43 procent respondentów uważa, że w przyszłości ludzie będą woleli rozmawiać z algorytmem niż z drugim człowiekiem.

Kryzys relacji uderza w biznes

Aż 66 procent badanych uważa, że samotność nie sprzyja współpracy, a 57 procent widzi jej negatywny wpływ na innowacyjność gospodarki.

Pracownicy biurowi oraz osoby z wyższym wykształceniem są jeszcze bardziej świadomi tego problemu. Międzynarodowe firmy analityczne, takie jak Gartner, już wpisały samotność na listę kluczowych ryzyk gospodarczych na 2025 rok. Współpraca, wymiana wiedzy i kreatywność zespołowa to fundamenty innowacyjnych firm – a te są zagrożone przez rosnący kryzys relacji.

HumanBE – 15 lat walki z samotnością

Instytut Humanites od 15 lat prowadzi projekt HumanBE – Dwie Godziny dla Rodziny/dla Człowieka, promując budowanie kultury relacji w miejscu pracy. W tegorocznej, XV edycji, do inicjatywy dołączyło już ponad 4000 firm z 50 krajów. Hasłem przewodnim było „Kultura łączy pokolenia”.

Zwieńczeniem akcji była konferencja w Warszawie, podczas której eksperci debatowali o tym, jak łączyć rozwój technologiczny z troską o kapitał społeczny i dobrostan pracowników.

Czy firmy są gotowe na nowe wyzwania?

Eksperci podkreślają, że inwestycje w technologię nie mogą odbywać się kosztem relacji międzyludzkich. Praca zdalna, choć wygodna, ogranicza codzienne kontakty i kreatywną wymianę myśli.

Przedsiębiorstwa muszą zadbać o to, by środowisko pracy sprzyjało budowaniu więzi, zaufania i współpracy – bo to właśnie tam rodzi się innowacyjność i odporność biznesu na kryzysy.

Badanie „Między samotnością a innowacją – człowiek i gospodarka w świecie AI” zostało przeprowadzone przez firmę WiseRabbit na zlecenie Instytutu Humanites wiosną 2026 roku. Analizuje ono wpływ transformacji technologicznej i rozwoju AI na relacje międzyludzkie, poczucie samotności oraz innowacyjność polskich firm.