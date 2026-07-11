Ciało kobiety porzucone w zaroślach. Nastolatek oskarżony o zabójstwo i próbę gwałtu

RMF24

Prokurator przedstawił w sobotę dwa zarzuty 19-latkowi z powiatu jędrzejowskiego (woj. świętokrzyskie). Pierwszy dotyczy usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety, drugi jej zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień

Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, poinformował w sobotę, że czynności procesowe z udziałem zatrzymanego 19-latka zakończyły się. Prokurator przedstawił mu zarzuty usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety oraz jej zabójstwa.

Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów. Skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o zastosowanie wobec niego aresztu.

Śmierć 29-letniej kobiety w Jędrzejowie

Do tragedii doszło w nocy z czwartku na piątek. Dyżurny policji w Jędrzejowie otrzymał zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach na terenie nieużytków. Skierowani tam policjanci odnaleźli 29-latkę niedającą oznak życia. Mimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety nie udało się uratować.

Wstępne ustalenia policjantów wskazywały, że do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. Ogłoszono alarm dla całej jednostki. Do działań skierowano także policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz funkcjonariuszy oddziału prewencji.

19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego został zatrzymany w piątek około godz. 3. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, prokurator oraz technicy kryminalistyki.

Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności śmierci kobiety. Za zarzucane czyny podejrzanemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.