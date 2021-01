40-letnia kobieta, której ciało w piątek znaleziono po pożarze altany w ogrodach działkowych w Koszalinie, to ofiara zabójstwa. Do sprawy zatrzymany został partner kobiety. Przyznał się do morderstwa - poinformowała PAP w poniedziałek oficer prasowa koszalińskiej policji Monika Kosiec.

Zdj. ilustracyjne /Archiwum RMF FM

REKLAMA