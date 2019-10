Policjanci zatrzymali sześciu mężczyzn, którzy chcieli uprowadzić obywatela Włoch. "W Prokuraturze Okręgowej w Lublinie zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej" - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz.

W sprawie próby uprowadzenia policja zatrzymała sześciu mężczyzn / policja.pl /

Jak ustalili śledczy, zatrzymani, w 2016 roku uzyskali od mężczyzny 490 tysięcy złotych na inwestycje. Zlecili jednak dwóm mężczyznom uprowadzenie obywatela Włoch, który w Polsce prowadził działalność gospodarczą.



Chcieli wymusić na jego rodzinie - okup. Chodziło o 500 tysięcy złotych.



Na trop porywaczy wpadli funkcjonariusze z CBŚP. Policjanci ustalili osoby mogące brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ich miejsca przebywania. Z ustaleń śledczych wynika, że za zlecenie uprowadzenia mogą być odpowiedzialni miejscowi przedsiębiorcy - powiedziała rzeczniczka CBŚP kom. Iwona Jurkiewicz. Jak dodała do zatrzymań doszło na terenie województwa zachodniopomorskiego, małopolskiego oraz lubelskiego. W czasie przeszukań policjanci znaleźli przedmioty, które mogłyby być wykorzystane do popełnienia przestępstwa, m.in: broń, kajdanki oraz paralizator - poinformowała kom. Iwona Jurkiewicz.

CBŚP zatrzymało mężczyzn, chcących uprowadzić obywatela Włoch policja.pl /

W prokuraturze w Lublinie czterej mężczyźni usłyszeli zarzuty. "Dwóm zatrzymanym kierowania, zaś dwóm brania udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu uprowadzenie pokrzywdzonego w charakterze zakładnika, w celu wymuszenia zapłaty pieniędzy w zamian za jego uwolnienie" - podała Prokuratura Krajowa.



"Podejrzani usłyszeli także zarzuty czynienia przygotowania do przestępstwa wzięcia zakładnika w celu zmuszenia go lub członków jego rodziny do wypłaty pieniędzy w zamian za jego uwolnienie" - poinformowała PK.



Dodatkowo jeden z podejrzanych usłyszał zarzut posiadania broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Dwaj pozostali mężczyźni zostali przesłuchani w charakterze świadka. Decyzją Sądu Rejonowego w Lublinie czterech mężczyzn zostało tymczasowo aresztowanych.