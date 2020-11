Ważna informacja dla tych, którzy planują wysłać listy i paczki na święta do innych krajów. Jeśli chcemy mieć gwarancję, że dotrą na czas, to na wysłanie niektórych z nich mamy raptem tydzień. Poczta Polska ogłosiła przedświąteczne terminy nadawania przesyłek zagranicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Najmniej czasu jest na wysłanie najtańszych paczek ekonomicznych poza Europę. Jeśli chcemy mieć pewność, że dotrą one na święta na przykład do Stanów Zjednoczonych albo innych pozaeuropejskich krajów, to musimy ją wysłać do 20 listopada. Mamy więc na to mniej więcej tydzień.

Jeśli chcemy wysłać paczkę ekonomiczną do kraju europejskiego, to mamy więcej czasu - do 27 listopada.



Jeśli chodzi o pozostałe przesyłki - zarówno o listy priorytetowe, jak i o paczki priortytetowe - to są dwa terminy. Na wysyłkę do Europy mamy czas do 4 grudnia. Poza Europę - tylko do 27 listopada.



Warto pamiętać, że ta zasada działa też w drugą stronę. Jeśli chcemy zamówić prezenty z zagranicy, to nalepiej zrobić to w ciągu najbliższego tygodnia.