Chcą odebrać immunitet prokuratorowi Ostrowskiemu. Chodzi o służbowe auta

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Prokurator regionalny w Szczecinie skierował do Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu byłemu dyrektorowi Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej, prokuratorowi Michałowi Ostrowskiemu. Według śledczych, prokurator miał wykorzystywać pojazdy służbowe do dojazdów do miejsca zamieszkania, choć nie miał do tego prawa. Chodzi o 41 takich wyjazdów, na łącznym dystansie około 38 tys. km.

Wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie prokuratora Michała Ostrowskiego (prokurator na X zaznaczył, że nazwa się Michał Ostrowski, a nie Michał O.) do odpowiedzialności karnej został skierowany 7 października br. do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w związku z uzasadnionym podejrzeniem nadużycia uprawnień przez byłego dyrektora. Chodzi o wykorzystywanie pojazdów służbowych do dojazdów do miejsca stałego lub czasowego zamieszkania bez wymaganej zgody Prokuratora Krajowego.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokurator okręgowy w Gorzowie Wlkp. Małgorzata Post-Dzięcioł.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami taki wniosek składa bezpośrednio przełożony prokuratora prowadzącego postępowanie, a w tym przypadku jest nim prokurator regionalny w Szczecinie. Uchylenie immunitetu jest niezbędne do pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności karnej, w tym do przedstawienia mu stosownych zarzutów – powiedziała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.

Dojazdy służbowymi pojazdami bez zgody przełożonego

W toku śledztwa ustalono, że w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 17 lipca 2022 r. w Warszawie prokurator miał wykorzystywać pojazdy służbowe do dojazdów do miejsca zamieszkania, choć nie miał do tego prawa; m.in. nie posiadał indywidualnej zgody swojego przełożonego na takie wyjazdy.

Według prokuratury miał odbyć 41 takich wyjazdów na trasie liczącej około 460 km w jedną stronę (śledczy twierdzą, że pokonał łącznie około 38 tys. km).

We wniosku o uchylenie immunitetu prokurator wskazał m.in. dokumentację źródłową Prokuratury Krajowej, zeznania świadków i analizę dotyczącą ustalenia liczby nieuprawnionych wyjazdów, na podstawie których uznał, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.

Żurek: Wykorzystywanie państwa jak prywatnego folwarku

Nazwisko prokuratora pojawiło się także we wpisie na platformie X szefa MS, prokuratora generalnego Waldemar Żurek, który w piątek poinformował, że „prokuratura skierowała serię wniosków o uchylenie immunitetów beneficjentom układu Zbigniewa Ziobry”.

„Wykorzystywanie państwa jak prywatnego folwarku - 41 nielegalnych tras służbowym autem na trasie dom-praca i wyjeżdżenie 38 tysięcy kilometrów na koszt podatnika przez Michała Ostrowskiego” - napisał Żurek.

„Nazywam się Michał Ostrowski. A nie Michał O.”

Z kolei sam Ostrowski napisał na X: „Nazywam się Michał Ostrowski. A nie Michał O. Jestem prokuratorem od 30 lat. Wszystkie szczeble. Od rejonu, przez 3 okręgi, apelacyjna i PK. Jak już coś piszecie, to proszę o konkrety”.

W kolejnym wpisie na X Michał Ostrowski napisał: