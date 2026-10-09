Chcą odebrać immunitet prokuratorowi Ostrowskiemu. Chodzi o służbowe auta

Wniosek o podjęcie uchwały zezwalającej na pociągnięcie prokuratora Michała Ostrowskiego (prokurator na X zaznaczył, że nazwa się Michał Ostrowski, a nie Michał O.) do odpowiedzialności karnej został skierowany 7 października br. do Izby Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego w związku z uzasadnionym podejrzeniem nadużycia uprawnień przez byłego dyrektora. Chodzi o wykorzystywanie pojazdów służbowych do dojazdów do miejsca stałego lub czasowego zamieszkania bez wymaganej zgody Prokuratora Krajowego.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokurator okręgowy w Gorzowie Wlkp. Małgorzata Post-Dzięcioł.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami taki wniosek składa bezpośrednio przełożony prokuratora prowadzącego postępowanie, a w tym przypadku jest nim prokurator regionalny w Szczecinie. Uchylenie immunitetu jest niezbędne do pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności karnej, w tym do przedstawienia mu stosownych zarzutów – powiedziała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
Dojazdy służbowymi pojazdami bez zgody przełożonego
W toku śledztwa ustalono, że w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 17 lipca 2022 r. w Warszawie prokurator miał wykorzystywać pojazdy służbowe do dojazdów do miejsca zamieszkania, choć nie miał do tego prawa; m.in. nie posiadał indywidualnej zgody swojego przełożonego na takie wyjazdy.
Według prokuratury miał odbyć 41 takich wyjazdów na trasie liczącej około 460 km w jedną stronę (śledczy twierdzą, że pokonał łącznie około 38 tys. km).
We wniosku o uchylenie immunitetu prokurator wskazał m.in. dokumentację źródłową Prokuratury Krajowej, zeznania świadków i analizę dotyczącą ustalenia liczby nieuprawnionych wyjazdów, na podstawie których uznał, że zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Żurek: Wykorzystywanie państwa jak prywatnego folwarku
Nazwisko prokuratora pojawiło się także we wpisie na platformie X szefa MS, prokuratora generalnego Waldemar Żurek, który w piątek poinformował, że „prokuratura skierowała serię wniosków o uchylenie immunitetów beneficjentom układu Zbigniewa Ziobry”.
„Wykorzystywanie państwa jak prywatnego folwarku - 41 nielegalnych tras służbowym autem na trasie dom-praca i wyjeżdżenie 38 tysięcy kilometrów na koszt podatnika przez Michała Ostrowskiego” - napisał Żurek.
„Nazywam się Michał Ostrowski. A nie Michał O.”
Z kolei sam Ostrowski napisał na X: „Nazywam się Michał Ostrowski. A nie Michał O. Jestem prokuratorem od 30 lat. Wszystkie szczeble. Od rejonu, przez 3 okręgi, apelacyjna i PK. Jak już coś piszecie, to proszę o konkrety”.
W kolejnym wpisie na X Michał Ostrowski napisał:
Panie Ministrze Żurek, proszę o opublikowanie moich oświadczeń majątkowych za 30 lat mojej pracy. Proszę sprawdzać. Niech każdy sobie zobaczy i policzy. Może Pan też pokaże? A Pan śmie mi insynuować, że ja miałem „nielegalne” dojazdy do pracy. Bezczelność.