Bartłomiej Grabski, były wiceszef MON w czasach, gdy szefem resortu był Antoni Macierewicz, został dyscyplinarnie zwolniony z pracy w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego - potwierdził doniesienia mediów wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Bartłomiej Grabski / Jakub Kamiński / PAP

O zwolnieniu Grabskiego poinformował w czwartek TVN24. Jak wskazano, Grabski został dyscyplinarnie zwolniony z "wysokiego etatu" w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, gdzie pracował od odejścia z MON. Według TVN24, okoliczności zwolnienia byłego wiceszefa MON pozostają niejawne.

Kosiniak-Kamysz na czwartkowej konferencji prasowej potwierdził, że Grabski został zwolniony z SKW. Jak podkreślił, ma zaufanie do szefa SKW gen. Jarosława Stróżyka i jego działań.

Jeżeli przeprowadził postępowanie, i w wyniku tego postępowania jest podjęta określona decyzja, to postępuje i w zgodzie z przepisami prawa, i z tym, do czego został powołany - to znaczy do stworzenia najsilniejszych, najlepiej działających dla państwa polskiego służb - stwierdził.

Bartłomiej Grabski pełnił funkcję wiceszefa MON między listopadem 2015 a styczniem 2018 roku - gdy szefem resortu był Macierewicz, wcześniej przez krótki czas był wiceszefem MON w 2007 roku, za pierwszych rządów PiS.

Wcześniej przez kilka miesięcy kierował Agencją Mienia Wojskowego. Między 2015 a 2018 rokiem, jak informowało MON, zajmował się w resorcie sprawami socjalnymi oraz związanymi z infrastrukturą wojskową.