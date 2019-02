Zmiany w przepisach o ochronie zdrowia psychicznego - to temat zaplanowanego na dziś spotkania ekspertów w Ministerstwie Zdrowia. Ma to związek ze styczniowymi wydarzeniami w Gdańsku, gdzie miesiąc po wyjściu na wolność Stefan W. zamordował prezydenta miasta Pawła Adamowicza. Nasz dziennikarz rozmawiał z ekspertami o możliwym kierunku zmian.

Wśród pojawiających się pomysłów jest między innymi przymusowe leczenie osób, które wychodzą z więzienia ze stwierdzoną chorobą psychiczną.

Były minister zdrowia, psychiatra profesor Marek Balicki podkreśla, że jego zdaniem w pierwszej kolejności należy zwiększyć dostęp do lekarzy psychiatrów dla wszystkich potrzebujących takiego wsparcia, nie tylko dla skazanych. Profesor Balicki zwraca uwagę, że najtrudniejsza sytuacja jest w województwach opolskim, wielkopolskim i na Pomorzu. Dwa pierwsze województwa to białe plamy na mapie Polski pod względem dostępności do tak zwanych centrów zdrowia psychicznego, gdzie najszybciej można dostać pomoc psychiatryczną. Czy w Gdańsku jest Centrum Zdrowia Psychicznego? Nie ma, nie ma tam ośrodka, do którego w każdym momencie możemy przyjść i musi się nami zająć, jeśli to jest pilny przypadek, w ciągu trzech dni - podkreśla były minister zdrowia.

"Potrzebna jest strategiczna zmiana w opiece psychiatrycznej"

Po takich dramatycznych przeżyciach, które były trudne dla wszystkich, zarówno dla opinii publicznej, jak i bliskich, podejmowanie decyzji pospiesznych nie zawsze jest dobre. Musimy myśleć nie tylko o przepisach, które zwiększają poziom restrykcji, ale przede wszystkim o dopasowaniu systemu tak, aby był przyjazny i mógł w każdej chwili, kiedy jest taka potrzeba udzielać pomocy - dodaje profesor Marek Balicki.