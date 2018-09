Do komisariatu policji w Katowicach zgłosiło się dwóch mężczyzn, którzy byli poszukiwani w związku z pobiciem. We wtorek policja opublikowała wizerunek jednego z napastników.

Wczoraj policja opublikowała wizerunek jednego z napastników / Policja

Kilka godzin po opublikowaniu wizerunku jednego ze sprawców pobicia, mężczyzna sam wraz z drugim sprawcą zgłosili się do Komisariatu Policji VI w Katowicach. Obaj usłyszeli zarzuty pobicia.

25-latkowi oraz 19-latkowi grozi do 3 lat więzienia.

Do pobicia doszło 12 sierpnia około godz 4:35 w pobliżu skrzyżowania ulic Stawowej i Mickiewicza. 27-latek oraz jego o rok starszy kolega szli w kierunku przystanku przy ulicy Skargi. W pewnym momencie podszedł do nich mężczyzna, który najpierw zaczepił ich słownie, a następnie uderzył 27-latka pięścią w twarz i brzuch. Gdy mężczyzna stracił świadomość, wtedy do napastnika dołączył drugi napastnik i wspólnie zaczęli bić 28-latka. Agresywnych mężczyzn spłoszyli świadkowe.

Na szczęście pokrzywdzeni nie odnieśli poważnych obrażeń.

(mpw)