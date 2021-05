Wieczór jest pogodny w dużej części kraju. "Burze mogą wystąpić głównie na Pomorzu. Będzie ciepło" – powiedział Szymon Ogórek, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Wieczorem padać może zwłaszcza na Żuławach, Pomorzu i w północnej części województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Nad resztą kraju powinno być nieco więcej rozpogodzeń, a jeśli wystąpią opady to bardzo symboliczne - przekazał synoptyk.



Wystąpią też burze, głównie na Pomorzu i tym burzom będzie towarzyszył silny wiatr, który w porywach może osiągnąć nawet 80-90 km/h - ostrzegł Szymon Ogórek.



Taka pogoda utrzymywać się będzie do końca dnia. Wieczorem burze na północy powinny stopniowo zanikać. Natomiast opady będą występować głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Pomorzu Wschodnim. W pasie od południowego-zachodu do północnego-wschodu będą to raczej zjawiska lokalne - zaznaczył synoptyk.



W godzinach wieczornych temperatura spadnie, "ale nie będzie chłodno" - mówi synoptyk. Około godziny 20 na terenie całego kraju wyniesie powyżej 15 stopni Celsjusza. W późniejszych godzinach będzie się obniżać do około 10 stopni Celsjusza. W nocy przewidujemy do około 7 stopni Celsjusza, najcieplej będzie na południowym-wschodzie i Podkarpaciu. Tam nawet 12-13 stopni - przekazał synoptyk.