​Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Alert obejmuje województwa: podkarpackie, lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie oraz powiat dąbrowski w woj. małopolskim.

Zdjęcie ilustracyjne / Wojtek Jargiło / PAP

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują wystąpienie burz w pięciu województwach: podkarpackim, lubelskim, świętokrzyskim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim, a także w powiecie dąbrowskim w województwie małopolskim.

Podczas burz opady deszczu mogą sięgać od 15 do 30 mm. Będzie towarzyszył im silny wiatr, którego prędkość może wynieść nawet 90 km/h. Miejscami będzie padać również grad.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, by dostosować swoje plany do warunków pogodowych.