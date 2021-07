Ostrzeżenie najwyższego, trzeciego stopnia przed burzami z gradem, ulewami, a nawet lokalnie trąbami powietrznymi wydał w sobotę dla województwa podlaskiego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Centralne Biuro Prognoz.

Zdj. ilustracyjne / Roman Zawistowski / PAP

Mieszkańcy dostają także informacje sms-ami z alertów Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Burze z gradem mogą występować w całym województwie od południa w sobotę do godziny 9:00 rano w niedzielę. Możliwe, że miejscami spadnie od 50 do 70, a miejscami nawet do 90 litrów wody na metr kwadratowy. W czasie burz porywy wiatru mogą sięgać do 100 km/h. Miejscami grad. Lokalnie możliwa trąba powietrzna - czytamy w komunikacie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk oszacowane jest w komunikacie biura prognoz na 80 proc.

W alercie RCB mieszkańcy ostrzegani są również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu oraz możliwymi podtopieniami. Mieszkańcy są proszeni o zabezpieczenie swoich rzeczy.