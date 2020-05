Powołanie sędzi Małgorzaty Manowskiej na stanowisko I Prezesa Sądu Najwyższego było "nieważnym powołaniem" - ocenił w rozmowie z "Super Expressem" szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Jak zapowiedział: "Te wszystkie akty podlegają wzruszeniu. Decyzja w tej kwestii będzie pewnie jedną z pierwszych prezydenta Rafała Trzaskowskiego". Lider Platformy wspomniał również o ministrze sprawiedliwości i prokuratorze generalnym. "Mogę kolejny raz przeprosić za to, że Ziobro nie stanął przed Trybunałem Stanu. Ale co się odwlecze, to nie uciecze" - stwierdził.

