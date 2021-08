Dzięki umowie z Pocztą Polską sieć sklepów Biedronka może działać w niedziele niehandlowe. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych domaga się w tej sprawie od premiera Mateusza Morawieckiego wyjaśnień. Oceniają, że umowa jest "niekorzystna dla polskich przedsiębiorców i rolników".

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Biedronka (Jeronimo Martins Polska) we współpracy z Pocztą Polską otwiera w niehandlowe niedziele supermarkety w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce. Można w nich odbierać paczki bezpośrednio od pracowników sklepu, ale także zrobić zakupy. Poczta Polska tłumaczy, że powody współpracy z Biedronką są czysto biznesowe i chodzi o zwiększenie liczby punktów odbioru paczek.

Wyjątkowo wszystkie markety Biedronka zamknęła 15 sierpnia, ze względu na Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego.



Sytuacja "uprzywilejowania" Biedronki nie spodobała się rolnikom. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zauważa, że Poczta Polska S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, nad którą nadzór sprawuje premier. KRIR zwraca uwagę, że spółkę wykorzystano, by wybrany podmiot gospodarczy mógł obejść zakaz handlu w niedzielę.

"Tymczasem podpisana umowa pozwoli zagranicznej firmie obejść przepisy, które miały zapewnić godne warunki pracy osobom zatrudnionym w handlu, umożliwić odpoczynek i spędzenie świątecznego czasu niedzieli z rodziną, a także umożliwić właścicielom lokalnych sklepów osobiste prowadzenie sprzedaży w dni wolne od pracy" - napisano w komunikacie.

"Zdaniem samorządu rolniczego należy tak zmienić przepisy, aby uniemożliwić takie działania. Ponadto podpisana umowa jest niekorzystna dla polskich przedsiębiorców i rolników i powinna być jak najszybciej rozwiązana przez państwową Spółkę" - podkreślono.

KRIR domaga się więc w sprawie wyjaśnień od premiera Mateusza Morawieckiego.



Choć umowa pozwala Biedronce prowadzić działalność w niedziele niehandlowe, to rząd zamierza zaostrzyć przepisy, by to uniemożliwić. Poseł PiS Janusz Śniadek informował, że ma gotowy projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, którego celem byłoby uszczelnienie zakazu. Obecnie bowiem jest tak, że niektóre sieci handlowe, dzięki umowie z Pocztą Polską, omijają zakaz handlu w niedziele, ponieważ funkcjonują jako "placówki pocztowe", gdzie klienci mogą odbierać przesyłki.



Projektowana przez Śniadka zmiana zakłada, że sklep będzie mógł prowadzić działalność w niedziele niehandlowe jako placówka pocztowa, pod warunkiem, że ten rodzaj działalności będzie dla niej dominujący.



Pod koniec lipca Trybunał Konstytucyjny ogłosił, że ustawa wprowadzająca zakaz handlu jest zgodna z konstytucją.