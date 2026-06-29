RMF24

Ponad 12-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między Czarną Białostocką a Białystokiem Północ oficjalnie wchodzi w fazę realizacji. Wojewoda podlaski wydał zezwolenie na rozpoczęcie inwestycji, która ma znacząco poprawić komfort i bezpieczeństwo podróżowania w regionie.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski poinformował w poniedziałek o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na odcinku od Czarnej Białostockiej do węzła Białystok Północ, wraz z rozbudową obwodnicy Wasilkowa.

Robimy kolejny krok w budowie drogi S19 w województwie podlaskim. Wydałem decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej na odcinku od Czarnej Białostockiej do (węzła) Białystok Północ wraz z rozbudową obwodnicy Wasilkowa, dostosowując ją do parametrów drogi ekspresowej – podkreślił wojewoda podczas konferencji prasowej.

Inwestycja za setki milionów złotych

Koszt budowy nowego fragmentu S19 wynosi 347,7 mln zł. Jak poinformował dyrektor białostockiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojciech Borzuchowski, to już ósmy odcinek S19 w województwie podlaskim, który wchodzi w fazę realizacji.

Zakończenie prac planowane jest na trzeci kwartał 2028 roku.

S19 – kluczowa trasa dla regionu

Nowy odcinek S19 zostanie poprowadzony wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 19, a następnie połączy się z istniejącą od 2011 roku obwodnicą Wasilkowa, na której powstanie druga jezdnia.

Cała droga S19 w województwie podlaskim ma mieć 197 km długości, w tym 175 km jako droga ekspresowa i około 20 km jako droga główna przyspieszona.

Kolejne odcinki już wkrótce

Wojciech Borzuchowski zapowiedział, że do końca 2026 roku do użytku zostanie oddanych 70 km podlaskiej S19. Wśród nich znajdą się m.in. odcinki Ploski-Haćki, Malewice-Chlebczyn, Boćki-Malewice oraz Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Północ.

Modernizacja przejścia granicznego w Kuźnicy

Trwają również prace nad modernizacją drogowego przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy.

Do końca roku ma się zakończyć jego przebudowa, co może umożliwić przywrócenie ruchu ciężarówek.