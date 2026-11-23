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Nowe limity podatkowe, VAT i zapisy w umowie mogą sprawić, że dwie oferty z identyczną ratą będą kosztować firmę zupełnie inaczej. Sprawdzamy, na co zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy.

Rata 3000 zł netto nie oznacza automatycznie 3000 zł kosztu podatkowego. W 2026 roku firma wynajmująca samochód spalinowy o wartości 180 tys. zł netto może zaliczyć do kosztów z samego czynszu około 1667 zł miesięcznie. To efekt nowych limitów, które uzależniają rozliczenie od wartości auta i emisji CO₂.

Podatki są jednak tylko częścią rachunku. W wynajmie długoterminowym dla firm równie ważne są przebieg, ubezpieczenie, serwis i warunki zwrotu samochodu. Niska rata potrafi wyglądać atrakcyjnie do momentu, w którym okazuje się, że za część tych elementów trzeba zapłacić osobno.

Co zmieniło się w 2026 roku? Trzy limity, o których trzeba wiedzieć

Od 1 stycznia 2026 roku przy rozliczaniu opłat za najem i leasing operacyjny samochodów osobowych obowiązują limity zależne od napędu i emisji CO₂:

225 000 zł - dla samochodów elektrycznych i napędzanych wodorem;

150 000 zł - dla samochodów z silnikiem spalinowym, których emisja CO₂ wynosi mniej niż 50 g/km;

100 000 zł - dla samochodów z silnikiem spalinowym, których emisja CO₂ wynosi co najmniej 50 g/km.

To nie są limity ceny samochodu, który przedsiębiorca może wynająć. Określają, jaka część opłat za droższe auto może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. Gdy wartość samochodu przekracza właściwy próg, stosuje się proporcję.

Znaczenie ma rzeczywista emisja przypisana do pojazdu, a nie samo określenie „hybryda” w nazwie modelu. Przed zamówieniem auta warto zweryfikować odpowiednią wartość CO₂ w dokumentacji pojazdu.

Ważne dla firm, które już mają samochód: nowe limity stosuje się także do opłat za najem i leasing operacyjny ponoszonych od 2026 roku, nawet jeśli umowę podpisano wcześniej. Inne zasady przejściowe dotyczą amortyzacji pojazdów wprowadzonych do ewidencji środków trwałych przed 1 stycznia 2026 roku.

Samochód za 180 tys. zł i rata 3000 zł. Ile trafi w koszty?

Przyjmijmy przykład spółki rozliczającej CIT 19%. Wynajmuje samochód osobowy z emisją CO₂ co najmniej 50 g/km, o wartości 180 000 zł netto, i płaci 3000 zł netto miesięcznego czynszu. Obowiązuje ją limit 100 000 zł. W przykładzie czynsz dotyczy wyłącznie najmu auta, bez osobno rozliczanych usług i ubezpieczenia.

Gdy spółka odlicza 100% VAT: proporcja wynosi 100 000 / 180 000, czyli 55,56%. Do kosztów podatkowych trafi około 1666,67 zł miesięcznie, co przy CIT 19% może obniżyć podatek o 316,67 zł.

Gdy spółka odlicza 50% VAT: do wartości samochodu i czynszu uwzględnianych w rachunku dochodzi nieodliczona połowa VAT. Wartość auta do proporcji wynosi 200 700 zł, a czynsz 3345 zł. Proporcja to 49,83%, co ponownie daje około 1666,67 zł kosztu podatkowego i 316,67 zł potencjalnej korzyści w CIT.

Rozliczenie miesięcznego czynszu Odliczenie 100% VAT Odliczenie 50% VAT Kwota czynszu przyjmowana do kalkulacji 3000 zł 3345 zł Proporcja podatkowa 55,56% 49,83% Koszt uzyskania przychodu 1666,67 zł 1666,67 zł Możliwe obniżenie CIT (19%) 316,67 zł 316,67 zł

Dlaczego wynik CIT jest taki sam? Przy odliczeniu 50% VAT rosną jednocześnie kwota czynszu i wartość pojazdu wykorzystywana do obliczenia proporcji. Różnica występuje jednak w samym podatku VAT: od faktury na 3000 zł netto spółka odliczająca cały VAT rozliczy 690 zł, a przy odliczeniu połowy 345 zł. Łączne obciążenie firmy nie jest więc identyczne.

Przykład ma charakter poglądowy i zakłada prawo do wskazanego odliczenia VAT, możliwość rozpoznania kosztu podatkowego oraz dochód pozwalający wykorzystać jego wpływ na CIT. Dla podatników z inną stawką podatku lub rozliczających się ryczałtem wyniki będą inne.

VAT 50% czy 100%? Decyduje sposób używania auta

Przy użytkowaniu mieszanym samochodu osobowego, czyli służbowo i prywatnie, czynny podatnik VAT zasadniczo odlicza 50% VAT od wydatków na samochód, w tym od czynszu za wynajem.

Pełne 100% odliczenia VAT jest co do zasady możliwe, gdy auto jest wykorzystywane wyłącznie w działalności gospodarczej i spełnione są warunki ustawowe. W typowym przypadku wymagają one zasad wykluczających użytek prywatny, ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT i informacji VAT-26. Sam fakt zawarcia umowy na firmę nie wystarcza.

Nie należy też mylić limitu kosztów dotyczącego czynszu z zasadami rozliczania eksploatacji. Przy użytkowaniu mieszanym 75% wydatków eksploatacyjnych, np. na paliwo, serwis czy opony, może co do zasady stanowić koszt podatkowy. Składki ubezpieczeniowe rozlicza się odrębnie, a dla AC mogą obowiązywać ograniczenia związane z wartością auta. Dlatego zakres i sposób wyszczególnienia usług na dokumentach mają znaczenie.

Najtańsza rata? Sześć pytań, które mogą zmienić wybór

W Automotive Centrum porównujemy oferty finansowania z uwzględnieniem całego okresu użytkowania pojazdu. Sama kwota miesięczna nie odpowiada na pytanie, ile samochód rzeczywiście będzie kosztował firmę.

1. Co dokładnie zawiera rata? Ubezpieczenie, przeglądy, naprawy, opony, assistance i samochód zastępczy mogą być w pakiecie albo stanowić dodatkowy wydatek. Ważne są również wyłączenia z ochrony i zakres usług.

2. Jaka jest wpłata początkowa? Dwie oferty mogą mieć podobny czynsz, ale zupełnie inną opłatę na start. Przy porównaniu trzeba rozłożyć ją na cały okres umowy.

3. Ile kilometrów można przejechać? Niski limit potrafi obniżyć ratę na papierze. Jeżeli firma regularnie wykonuje długie trasy, dopłaty za nadprzebieg mogą zniwelować tę korzyść.

4. Co stanie się w razie szkody? Trzeba sprawdzić zakres ubezpieczenia OC i AC, udział własny, zasady likwidacji szkody, dostępność auta zastępczego i ewentualne wyłączenia odpowiedzialności.

5. Jak rozliczany jest zwrot samochodu? Standardy dopuszczalnego zużycia, sposób oceny uszkodzeń i terminy zgłoszeń powinny być jasne jeszcze przed podpisaniem umowy.

6. Ile kosztuje wcześniejsze zakończenie? Zmiana potrzeb firmy nie zawsze zbiega się z końcem kontraktu. Zasady przedterminowego rozwiązania umowy mogą mieć duże znaczenie.

Praktyczna zasada jest prosta: porównuj oferty tego samego modelu przy identycznym okresie, przebiegu i zakresie usług. Dopiero wtedy różnica w racie mówi coś o rzeczywistej opłacalności.

Wynajem długoterminowy czy leasing - co lepiej pasuje do firmy?

Wynajem długoterminowy bywa dobrym wyborem, gdy przedsiębiorca chce użytkować samochód przez ustalony czas, korzystać z przewidywalnego pakietu usług i po zakończeniu kontraktu wymienić auto na kolejne. Zakres obsługi zależy od oferty, dlatego trzeba dokładnie sprawdzić warunki danej oferty.

Leasing operacyjny częściej odpowiada firmom, które rozważają późniejszy wykup samochodu. Nie oznacza to jednak automatycznie niższego kosztu. Trzeba doliczyć wartość wykupu, ubezpieczenie, serwis i pozostałe opłaty przewidziane w umowie.

Warto porównać obie formy finansowania na tych samych założeniach. Pomocne może być zestawienie różnic między leasingiem a wynajmem, obejmujące również sposób zakończenia umowy.

Kiedy wynajem ma szczególnie dużo sensu?

Przede wszystkim wtedy, gdy samochód jest dla firmy narzędziem pracy, a nie aktywem, które koniecznie chce zachować. Z rozwiązania korzystają zarówno jednoosobowe działalności, jak i spółki utrzymujące flotę. Możliwość regularnej wymiany aut, przewidywalne wydatki i ograniczenie obowiązków związanych z późniejszą sprzedażą pojazdu przemawiają za wynajmem.

Jeżeli jednak firma planuje użytkować jedno auto przez wiele lat albo zależy jej na jego posiadaniu, należy równie rzetelnie policzyć leasing z wykupem i zakup za gotówkę. Nie ma jednej opcji najlepszej dla każdego przedsiębiorcy.

Najczęstsze pytania przedsiębiorców

Czy można wynająć samochód bez wpłaty początkowej? W części ofert tak, np. wśród samochodów dostępnych od ręki w wynajmie długoterminowym. Trzeba jednak zestawić sumę opłat za cały okres umowy, ponieważ niższa wpłata na start może oznaczać wyższy czynsz miesięczny.

Czy można wynająć auto droższe niż 100 000 zł? Tak. Limit 100 000 zł nie ogranicza ceny samochodu. W przypadku auta osobowego z emisją CO₂ co najmniej 50 g/km ogranicza jedynie zakres zaliczenia opłat do kosztów podatkowych.

Czy po zakończeniu wynajmu można wykupić samochód? Standardowym rozwiązaniem jest zwrot pojazdu. Niektóre umowy przewidują jednak możliwość wykupu lub złożenia oferty zakupu. Trzeba to ustalić przed podpisaniem kontraktu.

Czy firma na ryczałcie odliczy czynsz od przychodu? Nie. Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych wydatki na wynajem nie pomniejszają podstawy opodatkowania PIT. Zasady odliczania VAT to osobna kwestia.

Przed podpisaniem umowy policz całkowity koszt, nie samą ratę

W 2026 roku decyzja o samochodzie firmowym ma także wyraźny wymiar podatkowy. Przy droższych autach nowy limit może ograniczyć część czynszu zaliczaną do kosztów, a dodatkowe usługi i zasady zwrotu potrafią zmienić końcowy rachunek.

Dlatego w Automotive Centrum punktem wyjścia jest potrzeba firmy: model, zakładany przebieg, okres użytkowania, oczekiwane usługi i sposób zakończenia umowy. Na tej podstawie można zestawić propozycje różnych instytucji finansujących zamiast porównywać wyłącznie wysokość raty.

Jeżeli planujesz nowe auto do działalności, sprawdź dostępne samochody dla firm w Automotive Centrum i poproś o porównanie całkowitych kosztów finansowania dla wybranego modelu.