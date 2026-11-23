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Mieszkańcy północnych obrzeży Stambułu wstrzymali oddech – po ulicach dzielnicy Uskumruköy grasuje lew. Służby prowadzą intensywną akcję poszukiwawczą, a mieszkańców ostrzeżono przed niebezpieczeństwem. Obecnie nie wiadomo, skąd wziął się drapieżnik, ale został zarejestrowany na nagraniach monitoringu.

W niedzielny wieczór jeden z mieszkańców dzielnicy Uskumruköy, położonej na północnych obrzeżach europejskiej części Stambułu, zauważył niecodziennego gościa – lwa, choć prawdopodobnie chodzi o lwicę. Chwilę później drapieżnik pojawił się na nagraniu z kamer monitoringu. Informacja błyskawicznie obiegła media.

Służby w akcji: termowizja, drony i weterynarze

Na miejsce natychmiast skierowano zespoły Dyrekcji Parków Narodowych, lekarzy weterynarii oraz specjalistów wyposażonych w kamery termowizyjne i drony. Jak poinformowało biuro gubernatora Stambułu, „miejsce pobytu lwa zostało określone i podjęto niezbędne środki ostrożności, aby schwytać go żywego”. Policja oraz zespoły ds. dobrostanu zwierząt zabezpieczają teren i prowadzą intensywne poszukiwania w otaczających dzielnicę lasach.

Skąd wziął się lew?

Pochodzenie lwa wciąż pozostaje zagadką. Niektóre tureckie media sugerują, że zwierzę mogło uciec z prywatnego domu. Burmistrz dzielnicy Sarıyer, Mustafa Oktay Aksu, przyznaje, że rozważana jest możliwość, iż lew był nielegalnie przetrzymywany przez osobę prywatną.

W Turcji obowiązuje zakaz trzymania dzikich i niebezpiecznych zwierząt, takich jak lwy, poza licencjonowanymi ogrodami zoologicznymi i parkami dzikiej przyrody.

Mieszkańcy ostrzeżeni

Władze apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. „Uprzejmie prosimy mieszkańców, aby nie opuszczali swoich domów, zarówno po to, by nie stało im się nic złego, jak i po to, by nie utrudniali przebiegu operacji” – zaapelował burmistrz Aksu.

Urzędnik z dzielnicy Uskumruköy, Şeyda Üst, podkreślił, że choć w przeszłości pojawiały się zgłoszenia o małpach czy wężach, to jest to pierwszy przypadek obecności lwa w okolicy.