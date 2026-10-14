Berek składa zawiadomienie na Święczkowskiego. “Naruszenie nietykalności sędziego”

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Będzie zawiadomienie o możliwości naruszenia nietykalności cielesnej sędziego Macieja Berka przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego. Jeszcze dziś sędzia Berek ma złożyć w prokuraturze doniesienie o przestępstwie, do którego miało dojść w Trybunale po spotkaniu Berka ze Święczkowskim – informuje Tomasz Skory, dziennikarz RMF FM.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski rozmawia z protestującymi przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, fot. Paweł Supernak

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski rozmawia z protestującymi przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie, fot. Paweł Supernak / PAP

Do incydentu miało dojść chwilę po szarpaninie między zwolennikami Święczkowskiego a policją przed budynkiem Trybunału. Wewnątrz odbyło się w tym czasie krótkie spotkanie prezesa Bogdana Święczkowskiego z Maciejem Berkiem, który przedstawił uchwałę o wyborze go na sędziego - potwierdzenie złożenia dziś rano ślubowania.

Po zakończeniu przedstawiania uchwały, Maciej Berek, chcąc podjąć pracę, wszedł do jednego z pomieszczeń sędziowskich, na co Bogdan Święczkowski miał zareagować fizycznym wypchnięciem go stamtąd – informuje dziennikarz RMF FM.

Jak podkreślają świadkowie, naruszenia nietykalności cielesnej Macieja Berka miał się dopuścić osobiście Święczkowski, bo jego poleceń w tej sprawie nie wykonał żaden z obecnych na miejscu urzędników Trybunału.

To tłumaczy wykonane po zajściu zdjęcie, na którym drzwi osobiście blokuje prezes Trybunału.

Żurek: Święczkowski traci sojuszników i nerwy

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przyznał, że dotarły do niego informacje, iż sędzia Maciej Berek miał być szarpany w TK. Minister chce, żeby sprawdziła to prokuratura.

To pokazuje, jeśli te twierdzenia potwierdziłyby się, że Święczkowski traci nie tylko sojuszników wewnątrz Trybunału, ale też traci nerwy. Ja bym do niego apelował, żeby nie pogarszał swojej sytuacji - zaznaczył Żurek na środowej konferencji prasowej.

Berek złożył ślubowanie „wobec prezydenta”

W środę rano w Sejmie, w obecności m.in. marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wybrany we wrześniu przez Sejm na sędziego TK Maciej Berek złożył ślubowanie z formułą „wobec prezydenta”. Prezydent Karol Nawrocki nie był obecny na uroczystości.

Berek złożył rotę ślubowania na piśmie, z poświadczonym notarialnie podpisem, w Kancelarii Prezydenta RP.

Następnie Maciej Berek — wraz z innymi sędziami wybranymi w tej kadencji przez Sejm — udał się do siedziby Trybunału, gdzie odbył rozmowę z jego prezesem. Bogdan Świeczkowski poinformował później, że Berek nie nawiązał stosunku służbowego i nie został dopuszczony do orzekania do czasu uzyskania opinii prezydenta w sprawie jego ślubowania.

W tym czasie przed siedzibą TK trwały przepychanki zgromadzonych tam manifestantów m.in. z Ruchu Obrony Granic i klubów „Gazety Polskiej” z policją. Protestujący próbowali m.in. blokować wejście do siedziby TK.