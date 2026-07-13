Będzie nowa Strategia Bezpieczeństwa Pacjenta. Ustalenia RMF FM

RMF24

Z ustaleń reportera RMF FM wynika, że w strategii mają znaleźć się nowe narzędzia, w tym kanały kontaktu, dzięki którym każdy, anonimowo, będzie mógł zgłosić informację na przykład o tym, że ktoś dostał się do lekarza poza kolejką, a także o sytuacjach, w których ktoś oficjalnie jest na dyżurze w szpitalu, a w rzeczywistości fizycznie go tam nie ma i zajmuje się czymś innym, na przykład prowadzi działalność polityczną. O takich sytuacjach słyszeliśmy w ostatnich tygodniach.

Do Rzecznika Praw Pacjenta już wpływało i wpływa sporo skarg. Zauważamy, że pacjenci, a także co istotne personel, który obserwuje to z bliska, wie o tym, jak można zgłaszać informacje o takich sytuacjach. Dlatego przygotowujemy Strategię Bezpieczeństwa Pacjenta i chcemy ją zaprezentować we wrześniu - tak tłumaczy to w rozmowie z naszym dziennikarzem minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.

Do końca tego tygodnia prezydent Karol Nawrocki ma czas na decyzję, czy podpisze ustawę, która pozwoli zbierać informacje o zarobkach medyków na podstawie ich numerów PESEL i numerów prawa wykonywania zawodu. Na podpis bardzo liczy rząd - te dane mają być punktem wyjścia do kolejnych zmian, w tym ustalania, jaka część budżetów lecznic może być przeznaczana na wynagrodzenia.

Przed weekendem premier Donald Tusk zapowiedział, że we wrześniu widoczne powinny być pierwsze efekty zmian w ochronie zdrowia. Takie zadanie otrzymało kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. W najbliższy czwartek planowane zmiany i projekty nowych przepisów omawiane mają być w czasie posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia, z udziałem przedstawicieli medycznych związków zawodowych oraz Naczelnej Rady Lekarskiej.