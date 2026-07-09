Pierwsze efekty spotkania resortu i lekarzy. Minister: Jestem co do tego stanowcza

RMF24

Spotkanie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami środowiska lekarskiego odbyło się w czwartek w Warszawie. Omówiono kluczowe zmiany w systemie ochrony zdrowia. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda określiła spotkanie jako „konstruktywne”. Wskazała również na swoją stanowczość w kwestii wymogu przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.

Rozmawialiśmy o konkretach – wskazała pani minister.

Myślę, że jesteśmy zgodni co do tego, że nasze całe cyfrowe e-zdrowie jest bardzo dobrym narzędziem i transparentność w kolejkach, w zapisach na zabiegi do szpitali jest rozwiązaniem, na które czekają wszyscy pacjenci – powiedziała.

Będzie powołany zespół, na czele którego stanie pan minister (Tomasz) Maciejewski. Zespół ten będzie się zajmował zarówno ustawą o izbach, jak również ustawą o zawodzie lekarza – dodała.

Sobierańska-Grenda przekazała, że w trakcie spotkania obie strony omówiły m.in. potrzebę wprowadzenia limitów wynagrodzeń (maksymalna stawka godzinowa w wysokości 240 zł) oraz wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy. Kolejne miejsca zatrudnienia będą wymagały zgody pracodawcy.

Jestem co do tego stanowcza – powiedziała szefowa resortu zdrowia, wskazując, iż w jej opinii „te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta”.

Mówiono także o standaryzacji umów B2B.

Minister podkreśliła apolityczność zmian.

W trakcie czwartkowego spotkania nie rozmawiano o terminach, ale jak usłyszał w odpowiedzi na swoje pytanie dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz, zarówno ministerstwo, jak i lekarze są zgodni co do tego, że rozwiązania dotyczące limitu wynagrodzeń i kontraktów B2B powinny być procedowane jak najszybciej.

Głos Naczelnej Rady Lekarskiej

Samorząd lekarski zapowiada współpracę z Ministerstwem Zdrowia nad zmianami w systemie wynagradzania medyków. Po spotkaniu z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Łukasz Jankowski poinformował, że celem jest likwidacja tzw. kominów płacowych przy jednoczesnym zachowaniu dostępu pacjentów do lekarzy specjalistów. Tego właśnie zabrakło, informacji o tym, jak skrócić kolejki - powiedział Jankowski po wyjściu z resortu.

Prezes NRL ocenił, że czwartkowe rozmowy były dobrym początkiem dialogu. Zapowiedział, że przedstawiciele samorządu lekarskiego wezmą udział w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia 16 lipca, podczas którego resort ma przedstawić bardziej szczegółowe propozycje dotyczące wynagrodzeń lekarzy.

Poinformował również o planach powołania zespołu ds. kształcenia lekarzy. Ma on wypracować rozwiązania dotyczące szkolenia medyków, ich pracy w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz zasad wynagradzania.

Według Jankowskiego liczba lekarzy i sposób ich kształcenia mają bezpośredni wpływ na dostępność świadczeń i długość kolejek do specjalistów.