RMF24

Dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy planują świąteczne zakupy. W grudniu sklepy będą otwarte aż w trzy kolejne niedziele handlowe. To doskonała okazja, aby bez pośpiechu kupić prezenty i przygotować się do Bożego Narodzenia i uniknąć przedświątecznych kolejek. Kiedy dokładnie wypadają niedziele handlowe i do kiedy będzie można zrobić zakupy?

Kalendarz niedziel handlowych w grudniu 2026

W grudniu 2026 roku zakupy w niedzielę będzie można zrobić w następujących terminach:

6 grudnia 2026 r. – pierwsza niedziela handlowa

13 grudnia 2026 r. – druga niedziela handlowa

20 grudnia 2026 r. – trzecia i ostatnia niedziela handlowa przed świętami

Dlaczego w grudniu są aż trzy niedziele handlowe?

Grudzień jest wyjątkowym miesiącem w kalendarzu handlowym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zakaz handlu nie obejmuje trzech kolejnych niedziel bezpośrednio poprzedzających Boże Narodzenie.

Takie rozwiązanie obowiązuje od 2025 roku. Zmiana przepisów była związana z ustanowieniem Wigilii, czyli 24 grudnia, dniem ustawowo wolnym od pracy. Wcześniej klienci mogli zrobić zakupy w dwie niedziele przed świętami, a sklepy w Wigilię mogły prowadzić handel do godziny 14:00.

Dodatkowa niedziela handlowa ma ułatwić przygotowania do świąt zarówno klientom, jak i branży handlowej.

Wigilia i Boże Narodzenie – kiedy sklepy będą zamknięte?

W 2026 roku Wigilia przypada w czwartek, 24 grudnia. Tego dnia większość sklepów pozostanie zamknięta. Nieczynne będą również placówki handlowe w pierwszy i drugi dzień świąt, czyli 25 i 26 grudnia.

Oznacza to, że ostatnią okazją do zrobienia większych zakupów przed świętami będzie środa, 23 grudnia. Warto więc odpowiednio wcześniej zaplanować zakup produktów spożywczych, prezentów i pozostałych artykułów potrzebnych na Boże Narodzenie.

Sklepy objęte zakazem handlu pozostaną zamknięte także w niedzielę 27 grudnia.

Które sklepy mogą być otwarte?

Mimo zakazu handlu otwarte mogą być lokalne sklepy spożywcze i niektóre placówki franczyzowe, w których sprzedaż prowadzi właściciel lub jego rodzina. To te punkty staną się głównym miejscem awaryjnych zakupów dla zapominalskich i tych, którym czegoś nagle zabrakło.

Całkowicie zamknięte pozostaną natomiast wszystkie markety i dyskonty.

Jak przygotować się na czterodniowe zamknięcie sklepów?

Czterodniowe zamknięcie placówek handlowych dla wielu Polaków może oznaczać spore wyzwanie, zwłaszcza jeżeli nie zadbamy wcześniej o odpowiedni zapas najpotrzebniejszych produktów. By uniknąć niepotrzebnego stresu:

Planuj zakupy z wyprzedzeniem

Najgorszą strategią jest zostawienie wszystkich zakupów na ostatnią chwilę. W okolicach 23 grudnia sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie, a kolejki i braki na półkach to norma. Rozłóż zakupy na kilka dni – już teraz możesz zacząć gromadzić produkty z długim terminem przydatności, by nie czekać na ostatnią chwilę.

Postaw na produkty trwałe

Przygotowując listę zakupów, warto najpierw zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, które mogą długo leżeć w spiżarni czy szafce – mąka, cukier, makarony, kasze, ryż, konserwy, napoje, olej czy przyprawy. Podstawowe produkty codziennego użytku pozwolą zachować spokój nawet wtedy, gdy świeże dostawy będą niedostępne przez kilka dni.

Zapasy świeżej żywności? Z głową!

Oprócz długoterminowych artykułów, dobrze zaplanować także zakup świeżych produktów – pieczywa, nabiału, jajek, warzyw i owoców. Część z nich, jak jajka czy niektóre sery, ma dłuższy termin przydatności, więc można spokojnie kupić je nieco wcześniej. Pieczywo warto zaplanować tak, by wystarczyło nam na kilka dni lub rozważyć jego mrożenie.

Sprawdź osiedlowe sklepy

Wielu z nas liczy, że podczas świąt w nagłej potrzebie pomogą sklepy osiedlowe i niesieciowe punkty sprzedaży. To jednak nie zawsze gwarancja zakupu – warto sprawdzić ich godziny otwarcia z wyprzedzeniem, bo właściciele mogą podjąć decyzję o zamknięciu lub ograniczeniu godzin pracy.

Franczyza też ma swoje prawa

Nie każdy sklep franczyzowy będzie otwarty w trakcie świątecznych dni wolnych. Placówki te działają na szczególnych warunkach i o ich funkcjonowaniu decyduje właściciel, mają też wyznaczone prawnie ograniczenia. Lepiej więc nie liczyć w ciemno na ostatnią deskę ratunku.

Osiem niedziel handlowych w 2027 roku

W 2027 roku przewidziano osiem niedziel handlowych.

Pierwsza z nich przypadnie 31 stycznia, czyli w ostatnią niedzielę tego miesiąca. Kolejne będą miały miejsce 21 marca – w Niedzielę Palmową, bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc, a także 25 kwietnia, 27 czerwca i 29 sierpnia. Są to ostatnie niedziele kwietnia, czerwca i sierpnia, w których ustawowo dopuszczony jest handel.

Trzy kolejne niedziele handlowe przypadną natomiast 5, 12 i 19 grudnia. Zostały one przewidziane z myślą o okresie przedświątecznym, kiedy wiele osób robi większe zakupy, poszukuje prezentów dla bliskich i przygotowuje się do Bożego Narodzenia.