Najdłuższa przerwa w historii: W grudniu czeka nas handlowy paraliż

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Takiej sytuacji w polskim handlu jeszcze nie było. W grudniu 2026 roku większość dużych sklepów i supermarketów będzie zamknięta przez cztery dni z rzędu. Wszystko przez wyjątkowy układ kalendarza w okresie Bożego Narodzenia. Dla wielu osób to spore utrudnienie...

Zakaz handlu w niedzielę i święta. Kiedy sklepy będą zamknięte?

Grudzień przyniesie wyjątkowo długą przerwę w funkcjonowaniu dużych sieci handlowych. Od czwartku 24 grudnia do niedzieli 27 grudnia większość supermarketów, dyskontów i sklepów w galeriach handlowych będzie zamknięta.

Od 2025 roku Wigilia Bożego Narodzenia jest dniem ustawowo wolnym od pracy. W 2026 roku przypada w czwartek. Kolejne dwa dni, czyli piątek 25 grudnia i sobota 26 grudnia, to również dni świąteczne objęte ograniczeniami w handlu.

Z kolei 27 grudnia wypada w niedzielę niehandlową. W rezultacie dla klientów oznacza to aż cztery dni bez możliwości zrobienia zakupów.

Jeżeli przepisy nie ulegną zmianie, kolejna taka sytuacja przypadnie dopiero w 2037 roku.

23 grudnia ostatnią szansą na zakupy. Sklepy mogą przeżyć oblężenie

Dla milionów Polaków kluczową datą będzie środa 23 grudnia. To właśnie wtedy większość dużych sklepów zakończy przedświąteczną sprzedaż przed czterodniową przerwą.

Można spodziewać się wyjątkowo dużego ruchu. Polacy będą robić zakupy nie tylko na Wigilię i Boże Narodzenie, ale także na kolejne dni, gdy większość sieci pozostanie zamknięta. Na listach zakupów znajdą się więc zarówno świeże produkty, takie jak pieczywo, mleko, nabiał, jajka, warzywa i owoce, jak i napoje oraz artykuły z dłuższym terminem przydatności.

Nie można wykluczyć, że największe sieci handlowe zdecydują się na wydłużenie godzin otwarcia 23 grudnia. Takie rozwiązanie mogłoby pomóc rozładować ruch, jednak konkretne harmonogramy pracy sklepów zostaną ogłoszone przez poszczególnych operatorów dopiero bliżej świąt.

Warto zatem nie odkładać wszystkich zakupów na ostatnią chwilę. Rozłożenie ich na kilka wcześniejszych dni może pozwolić uniknąć kolejek i braków towarów na półkach.

Gdzie zrobić zakupy 25, 26 i 27 grudnia? Małe sklepy mogą zarobić

Zamknięcie dużych dyskontów i supermarketów nie oznacza jednak, że przez cztery dni wszystkie sklepy będą nieczynne. Przepisy przewidują wyjątki od zakazu handlu. Dzięki nim otwarte mogą być m.in. niewielkie sklepy, w których sprzedaż prowadzi osobiście ich właściciel.

W określonych warunkach w działalności sklepu może pomagać również najbliższa rodzina właściciela. To właśnie takie punkty mogą stać się dla klientów najważniejszym miejscem awaryjnych zakupów podczas świątecznej przerwy.

Dla małych sklepów osiedlowych i niektórych placówek franczyzowych grudniowy układ kalendarza może oznaczać zwiększony ruch, a nawet handlowe żniwa. Gdy duże sieci pozostaną zamknięte, klienci będą szukać przede wszystkim podstawowych produktów spożywczych.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie sklepy osiedlowe i franczyzowe będą otwarte ze względu na wyjątkowy dla Polaków okres świąteczny. Nawet jeśli część małych sklepów zdecyduje się na pracę w święta, klienci prawdopodobnie nie znajdą w nich takich produktów jak świeże pieczywo.

Trzy niedziele handlowe przed Bożym Narodzeniem 2026. Kiedy zrobić zakupy?

W grudniu 2026 roku przewidziano aż trzy niedziele handlowe poprzedzające Boże Narodzenie.

Zakupy będzie można zrobić:

6 grudnia 2026 roku – niedziela handlowa,

13 grudnia 2026 roku – niedziela handlowa,

20 grudnia 2026 roku – niedziela handlowa.

To dodatkowe okazje, by uniknąć przedświątecznego tłoku i rozłożyć zakupy na kilka tygodni. Szczególnie ważna będzie niedziela 20 grudnia. To może być ostatnia okazja do zrobienia większych zakupów przed świąteczną przerwą w handlu.

Jak przetrwać czterodniowe zamknięcie sklepów? O tym warto pamiętać

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