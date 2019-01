Po tym jak Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej odwołała dwóch członków zarządu do budynku spółki weszło kilkudziesięciu związkowców. Początkowo domagali się oni usunięcia z programu posiedzenia rady nadzorczej punktu dotyczącego zmian w zarządzie, sprzeciwiając się możliwemu odwołaniu ze stanowiska prezesa Ozona.

Protest pracowników JSW przed siedzibą spółki / Anna Kropaczek, RMF FM

Pikietujący zgromadzili się przed siedzibą spółki już i ok. 10. rano. Mają ze sobą związkowe flagi, a rytm protestu wyznaczają odgłosy wielkiego bębna, odpalono też kilka petard. Pikieta przebiegała spokojnie tylko do czasu aż Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej zdecydowała o odwołaniu dwóch członków zarządu.

Związkowcy weszli do sali, w której trwa posiedzenie rady nadzorczej i domagają się wyjaśnień. Chcą wiedzieć, jakie są powody odwołania dwóch członków zarządu.

Twierdzą, że jeśli nawet rada nie odwoła Daniela Ozona, to w obecnej sytuacji, kiedy jego zaufane osoby straciły stanowisko, on sam może podać się do dymisji.

Związkowcy bronią prezesa

Związkowcy bronią prezesa Daniela Ozona i ... półtora miliarda złotych. Według nich ministerstwo energii naciska, by spółka taką właśnie kwotę przeznaczyła na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka.



Mówimy, że chcemy zabezpieczyć tę firmę, żeby mogła normalnie funkcjonować i się rozwijać - powiedział reporterce RMF FM Annie Kropaczek jeden z protestujących.

Związkowcy podkreślali, że nie chcą, żeby powtórzyła się sytuacja z 2015 roku. Wtedy zabrakło pieniędzy na wypłaty dla pracowników. Kopalnie były zastawione, a banki stawiały nam warunki - twierdzą.

Dajemy zaufanie temu zarządowi, bo razem jedziemy na jednym wózku - powiedział inny protestujący.

Według związków, skoro z obrad nie zdjęto punktu o zmianach w zarządzie, to nie ma pewności, czy prezes JSW Daniel Ozon zachowuje swoje stanowisko.







"Groźba wybuchu konfliktu społecznego w przedsiębiorstwie"

Według nieoficjalnych informacji, przekazywanych przez część związkowców, środowe nieformalne rozmowy strony społecznej z przedstawicielami właściciela, dotyczące sytuacji w JSW, miały zakończyć się ustaleniem, że rada nadzorcza nie podejmie w czwartek decyzji w sprawie zmian w zarządzie spółki, a prezes Daniel Ozon zachowa swoje stanowisko. Związkowcy czekają na potwierdzenie, czy faktycznie tak się stanie.