Jutro rozpocznie się protest w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związkowcy nie zgadzają się na odwołanie obecnego prezesa firmy Daniela Ozona. Posiedzenie rady nadzorczej w tej sprawie zaplanowano właśnie na jutro.

Związkowcy nie zgadzają się na odwołanie Daniela Ozona / Andrzej Grygiel / PAP

Zdaniem górników, minister energii domaga się od prezesa JSW ponad półtora miliarda złotych na inwestycje poza górnictwem. Prezes odmawia, dlatego ma zostać odwołany.

To jest spór o przyszłość firmy, o funkcjonowanie firmy, a że na to mają wpływ pieniądze, to inny problem - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM Marcinem Buczkiem, Sławomir Kozłowskim, szefem "Solidarności" w JSW.

To jest spór o firmę, która ma możliwości rozwojowe. Ktoś chce, żeby ta firma znalazła się na kolanach - dodawał.

Dopytywany o to, komu zależałoby na upadku JSW, powiedział: "Ministrowi energii i osobom, które wokół niego funkcjonują".