Prokuratura skierowała do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Prawa i Sprawiedliwości Przemysławowi Czarneckiemu - informuje Onet. To efekt awantury w jego domu, do której doszło nad ranem 1 stycznia 2019 r.

Przemysław Czarnecki i Stanisław Piotrowicz w Sejmie (zdj. arch.) / Marcin Obara /PAP

