Policja szuka napastnika, który z użyciem noża zaatakował 27-latka w Krakowie. Ranny mężczyzna trafił do szpitala.

Do ataku doszło na przystanku autobusowym przy ul. Dunikowskiego. Młody mężczyzna, który wysiadał z autobusu, wdał się w szarpaninę ze stojącym na przystanku 27-latkiem. Ugodził go nożem w nogę i uciekł.



Raniony mężczyzna został przewieziony do szpitala. Jak podaje Onet, stracił dużo krwi.



Trwają poszukiwania napastnika. Policjanci zabezpieczają też nagrania z monitoringu.



Onet podaje, że na razie nie wiadomo, co było powodem ataku.